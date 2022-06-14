34 yıllık festivalde muhteşem final

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 34.’sünü düzenlediği Uluslararası Tiyatro Festivali muhteşem bir finalle sona erdi. 34. yıla özel 34 oyunun sergilendiği festivalde binlerce tiyatrosever Denizli’nin dört bir yanında sergilenen eserleri izleme keyfi yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 34.’sünü düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali sanatseverlerden tam not aldı. Sanatın ve kültürün başkenti Denizli’de düzenlenen festivale bu yıl 5’i yurtdışından olmak üzere toplam 23 tiyatro grubu katılırken, 400 dolayında tiyatro oyuncusu sahnelerde yerini aldı. 23 tiyatro grubunun 34 oyun sahnelediği festivalde Denizlililer 10 gün boyunca tiyatro sanatıyla iç içe olma imkanını yaşadı. Denizli merkezin yanı sıra Acıpayam, Sarayköy, Çivril ve Tavas’ta tiyatro heyecanı doyasıya yaşandı. Festivalin kapanış oyunu ise Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda sergilendi. Necip Fazıl Kısakürek’in kaleme aldığı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun ile festival perdelerini kapatırken, oyuna gelen tiyatroseverler muhteşem bir final izledi.

Kültür ve sanatın başkenti Denizli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl 34.’sünü gerçekleştirdikleri tiyatro festivalini keyifli bir şekilde sonlandırdıklarını anlatarak, "34. buluşmamıza özel 34 özel oyun Denizlili tiyatroseverlerle buluştu. Bu yıl birçok grup birbirinden güzel oyunlar sergiledi. Çocuklarımızın, gençlerimizin sanata olan ilgisini artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Sanatın ve kültürün başkenti Denizli, kendisine yakışan bir organizasyonu daha layıkıyla gerçekleştirdi. Bize bu güzellikleri yaşatan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.