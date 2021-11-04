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32 yıldır şark köşesi kültürünü yaşatıyor

Denizli’de şark köşesi ürünlerinin imalatını yapan Veysel Uçmaz, 32 yıldır mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

DENİZLİ 04.11.2021, 09:32
32 yıldır şark köşesi kültürünü yaşatıyor

Denizli’de şark köşesi ürünlerinin imalatını yapan Veysel Uçmaz, 32 yıldır mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Vatandaşların en çok tercih ettiği mobilyalar arasında yer alan ve geçmişten bu yana gelen şark köşelerine rağbet her geçen gün artıyor. Son çıkan mobilyalarda istenilen rahatlığın beklenenin altında kaldığını söyleyen Denizlili vatandaşlar, şark köşesinin lüks mobilyalardan daha iyi olduğunu söylüyor. Eski Türk kültürü arasında yer alan şark köşesi takımları son yıllarda kafeler başta olmak üzere ev ve iş yerlerinde daha çok tercih edilmeye başladı. Vatandaşlar şark köşelerini özellikle bahçe ve balkonlarının uygun alanlarına oturmak için tercih ediyor. Doğu ve göçebe kültürünü içinde barındıran şark köşe takımları görenleri de kendine hayran bırakıyor.

"Şark köşesi yapan ustalarda azaldı"

Denizli’de 32 yıldır şark köşesi Satışı ve imalatını yapan Veysel Uçmaz, pandemiden dolayı ürünlerine zam geldiğini belirtti. Buna rağmen satışlarında memnun olduklarını ifade eden Uçmaz, “Dünya da aslında hiçbir meslek bitmez. Önemli olan kendinden bir şeyler katmak. Öz de eski olur ama bir şeyler ekleyeceksiniz. Vatandaşlar talep gösteriyor. Çünkü insanlar eski çocukluğunu hatırlatıyor. İnsanlar, bu malzemeleri geniş balkonu bulunan ve pandemi sürecinde köye dönüş yapanlar daha çok tercih ediyor. Şark malzemesi kullandığı için iyi oluyor. Şark köşesi yapan ustalarda azaldı. Ama tabi talep var. Şark köşesi almak isteyen vatandaşlarımız gelip alıyorlar. Biz de devamlı çalışıyoruz. Ürünleri sipariş etmek konusunda tabi ki sıkıntı oluyor. Bundan 10 yıl önce 100 kişi üretirken şimdi 4-5 kişi üretimi yapıyor. Orda tabi biraz sıkıntımız var. Biz nasıl yaşlandıysak bunu üreten ustalarda yaşlanıyor. Arkadan gelen nesilde çırak ve kalfa yetişmediği için bunda sıkıntı çekiyoruz. Bunu yanında şark köşesi üretiminde makineleşme sorunu çok olmuyor. Çünkü bu iş el emeği olduğu için elle yapılıyor. Özellikle bu el emeği olan mesleklerde çırak sıkıntısı var. Benim yaptığım işi çocuklarım devam ettiriyor. Ben bundan bir sıkıntı yaşamıyorum. Pandemiden dolayı şark köşesi fiyatlarında yüzde 60-70 gibi bir zam oldu. Bu bizim satışlarımızı biraz etkiledi” dedi.

"Desen ve duruşu olarak da çok güzel"

Denizli’de evinin bahçesine şark köşesi almak isteyen Fatma Dağ, şark köşesinin geçmiş tarihi kendisine anımsattığını ve yeni çıkan mobilyalardan daha ferahlık verdiğini dikkat çekti Dağ, “Şarkı köşesi bizim Osmanlıyı ve tarihi anlatan bir köşe zaten zaafım var. Seviyorum. Yeni çıkmış oturma gruplarından ziyade ben bunu daha çok tercih ediyorum. Bunun görüntüsü ve içinde oturmak ayrı bir ferahlık veriyor. Yeni koltuklar yerine şark köşesini tercih ediyorum. Desen ve duruşu olarak da çok güzel. Fiyatlar konusunda da çok küçük bir artış var. Ama bunun da güzelliğinden dolayı sıkıntı yok” diye konuştu.

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