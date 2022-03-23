31 haftalıkken 1 kilo 370 gram doğan Tanem bebek sağlığına kavuştu

Dünyaya 31 haftalıkken, bin 370 gram olarak gelen ve hayata tutunan prematüre Tanem bebek, Özel Egekent Hastanesi’ndeki 30 gün süren tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

İzmir’de yaşayan Hande ve Özgür Tunçer çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci çocukları olan Tanem Tunçer, 31 haftalıkken 1 kilo 370 gram olarak dünyaya geldi. Erken doğuma bağlı solunum yetmezliği olan Tanem bebek, Özel Egekent Hastanesi yeni doğan yoğun bakımında tedavi altına alındı. Tanem bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammed Hafit Arvas ve yeni doğan ekibi seferber oldu. Solunum cihazına bağlanarak tedavisine başlanan Tanem bebek, 30 gün sonra anne sütüyle yeterli miktarda beslenmeye başlaması üzerine sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

“Sağlığına kavuşması bizim mutluluk kaynağımız”

Bebeklerin zorlu süreçlerini en iyi şekilde geçirmeleri için çabaladıklarını dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, “Onları sağlıklı şekilde taburcu ettik, hastane kontrollerini sürdürüyoruz. Kiloları, sağlıkları şu an gayet iyi. Bebekleri sağlıklı şekilde anne ve babasının kucaklarına vermek mutluluk kaynağı” ifadesinde bulundu.

“2 kilo 220 gram ile taburcu edildi”

Tanem bebeğin takip ve tedavisini yenidoğan ünitesinde yaptıklarını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hafit Arvas, “38 haftanın altında doğan bebeklere prematüre bebek diyoruz. Bu minikler, anne karnında geçirmesi gereken sürenin bir kısmını dışarıda geçirmek zorunda kalır. Günümüz teknolojisiyle prematüre bebeklerin anne karnındaki yaşam alanına yakın bir ortam sunarak gelişimlerinin tamamlamalarına yardımcı oluyoruz. Bebeğimiz doğduğunda da akciğer gelişimi tamamlanmadığı için solunum cihazıyla desteklendi. Uyguladığımız çeşitli tedavi yöntemleri 2 kilo 220 gram ağırlığında sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bizler de mutlu olduk” dedi.

“Çocuğumuza kavuştuğumuz için mutluyuz”

Evlatlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Hande ve Özgür Tunçer çifti, “Biz İzmir’den geldik. Tavsiye üzerine Mehmet Emin Soysal’a başvurduk. Tüm tedavi sürecinde yanımızda oldu. Çocuğumuzun doğumundan sonra da desteğini esirgemeyen Hafit Arvas’a, aynı zamanda görevli hemşirelere çok teşekkür ederiz. Bebeğimizi sağlığına kavuşturdular. Çocuğumuza kavuştuğumuz için mutluyuz” şeklinde konuştular.