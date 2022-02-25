300 motorcu cinayet gibi kazada ölen kurye için Denizli’de buluştu

Denizli’de alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden motokuryenin ölümüne neden olan zanlı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Acılı ailenin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen 300’e yakın motosikletlinin kente gelerek takip ettiği davada, vicdansız sürücünün tutukluluğunun devamına karar verildi.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı lüks otomobil, yoğun trafikte makas atmaya çalışınca kontrol çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, aşırı süratli bir şekilde pakt servisini götüren Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan motosikletli kurye, savrularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

300 kişilik motosikletli grup kentte buluştu

Cinayet gibi kazada ölen kurye için 19 Ocak 2022 tarihinde motosikletli arkadaşları 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’nda bir araya gelmişti. Duruşma gününde ise dikkat çekmek için tekrar toplanma kararı alan grup, Türkiye genelinde çoğunluklu motokurye dernekleri ile beraber 300 kişilik motosikletliyle Denizli’de toplandı. Türkiye’nin dört bir yanından Denizli’ye gelen motosikletliler, 29 Ekim Bulvarı’nda Adalet Parkına kadar kornalar çalarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kazaya neden olan sürücü, yolcu konumundaki arkadaşıyla yer değiştirmeyi teklif etmiş

Yapılan açıklamanın ardından gerçekleşen duruşmada Bilinçli Taksir ile Ölüme Sebebiyet Vermeden yargılanan Kılıç’ın kendisini, “Alkollüydüm ama bilincim yerindeydi. Şerit değiştirince birden ve çok hızlı bana doğru geldi motorlu. Çok pişmanım” sözleriyle savunduğu ve yolcu konumunda bulunan arkadaşıyla kazadan sonra yer değiştirme teklifinde bulunduğu öğrenildi. 24 Mart’a ertelenen duruşmanın sonrasın Necati Yasin Batır’ın babası Mustafa Batır ve ablası Ayşenur Batır açıklamalarda bulundu.

“Ekmek parası kazanırken ölmek istemiyoruz”

İşlerinin zor ve sürücülerin ise dikkatli olmasını istediklerini belirten motosiklet sürücüsü Tuba Kocaoğlu, “Eskişehir’den buraya uygulanması gereken kararı duymak için geldik. Yasin kardeşimizin yanındayız. Bu tür kazaların son bulmasını ve emsal dava olmasını istiyoruz. Bilinçsiz sürücülerin alkol alarak trafiğe çıkanları bizleri de düşünmesini istiyoruz. Ekmek parası kazanırken ölmek ve aracın altında kalmak istemiyoruz. Eskişehir, Tokat, Ankara, Antalya, Düzce ve aklıma gelmeyen 18 il olarak buradayız” dedi.

“Göz göre göre öldürülen cinayet söz konusu”

Hayatını kaybeden gencin babası Mustafa Batır, acılarının çok büyük olduğunu ve adaletin yerini bulamasını istediklerini belirtirken, ablası Ayşenur Batır ise, “Ekmek parası için çalışıyordu. Yaşıtları gezip eğlenirken kendisi hem bize destek hem de okul durumu için para biriktiriyordu. Göz göre göre öldürülen cinayet söz konusu ve biz elimizden geleni yapıyoruz. 24 Mart’taki duruşmada sonuç belli olacak” dedi.