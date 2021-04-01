3 kadını fuhşa teşvik eden 2 şüpheli 1’i tutuklandı

Denizli’de 3 kadını fuhşa teşvik ettiği iddia edilen 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmalarının ardından H.O. ve A.C.’in 1’i yabancı uyruklu 3 kadını fuhşa teşvik ettiği, yer ve imkan sağladığını bilgisine ulaştı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından 2 şüphelinin H.G., F.Y. ve S.Ş.’yi fuhşa teşvik ettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri H.O.’nun evine düzenlediği operasyonda 3 kadını ve H.O. ile A.C.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve tüfek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.O., tutuklanırken A.C. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.