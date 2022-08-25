3 ilde kapı kilitlerini patlatan sabıkalı hırsız Denizli’de yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli, Muğla ve Antalya’da kapı kilitlerinin göbeğini patlatarak çok sayıda hırsızlıktan araması bulunan M.A., Muğla’nın Menteşe ilçesinde karıştığı 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı olayının ardından Sarayköy’de yakalandı.

Muğla’da 2 gün önce akşam saatlerinde evine gelen C.C. isimli vatandaş, kapı kilidinin göbeğinin bulunmadığını fark etti. Eve girdiğinde ise 30 yaşlarında kirli sakallı bir erkek şahsın çıktığını, şahısla yüz yüze geldiğini, şahsın koşarak kaçtığını gördü. Evde yaptığı kontrollerde yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve parasının çalındığı ihbarında bulundu. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerin olayın aydınlatılması için çok sayıda güvenlik kamera kaydını inceleyerek olayı gerçekleştiren şahsın çok sayıda evden hırsızlık kaydı bulunan M.A olduğunu tespit etti. Şüpheli M.A’nın arkadaşı olan Ç.G.İ. ile Menteşe’ye geldikleri tespit edildi.

Kapı kilitlerini patlatan hırsız Sarayköy’de yakalandı

Güvenlik kameralarından tespit edilen aracın Denizli ilinde bulundukları tespit edildi. Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçilerek, araç ve şahıslar Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerince yakalandı. Şahısların yapılan araç aramasında ve üst aramasında Menteşe ilçesindeki C.C’ye isimli vatandaşa ait altın kolye, altın küpe ve altın yüzük ele geçirildi. Denizli’de gerçekleşen 2 adet kapı göbeği kırmak suretiyle hırsızlık şüphelilerinin failleri de bu şahıslar olduğu belirlenirken, araç aramasında zula tabir edilen yerlerde Denizli’de çalınan 40 bin TL nakit para, çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüpheli M.A’nın Antalya ilinden 4 adet evden hırsızlık dosyasından firarda olduğu, Antalya ilçesinden çaldığı altın kolye üst aramasında ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ayrıca kapı kilitlerinin patlatılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek burada yapılan işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildiler.