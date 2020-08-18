3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL destek verilecek

Lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere her yıl yaptığı öğrenim yardımını bu yıl da sürdürecek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca toplam 3 milyon 600 bin TL öğrenim yardımı yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının 2. birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, gündemin 5. maddesinde yer alan Denizli’de ikamet eden lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yapılması planlanan öğrenim yardımı konusu görüşüldü. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde lise ve dengi okullarda eğitim gören ve Denizli il sınırları içinde ikamet eden 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 120 TL öğrenim yardımı olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin lira destek verileceği açıklandı. Öğrenim yardımının Eylül-Haziran dönemini kapsayacağı ifade edilirken, başvuruların ne zaman yapılacağının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Eğitime tam destek

Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, sosyal belediyecilik anlamında öğrenim yardımlarını uzun yıllardır sürdürdüklerini söyledi. Denizli’nin 19 ilçesinde lise ve dengi okullarda öğrenim gören ve şartları taşıyan öğrencilere söz konusu desteği verdiklerini ifade eden Değirmenci, "Geçen yıl pandemi süreci başlamasına rağmen bu yardımları yapmaya devam ettik. Geçtiğimiz yıl 100 TL olan öğrenim yardımını bu yıl 120 TL’ye çıkardık. Öğrenci kardeşlerimize 10 ay boyunca destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim-öğretim konusunda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ediyorum" dedi.