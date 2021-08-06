3 bin 500 kilometre gelerek 130 kilodan 76 kilograma düştü

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Op. Dr. Özgür Kaya’nın obezite ameliyatlarındaki başarısını duyan ve araştırmalarının ardından Belçika’dan Türkiye’ye gelen genç kız 8 ayda 54 kilo verdi.

Belçika’dan Denizli’ye gelen 22 yaşındaki Vesile Çam, insülin direncinin yüksekliği ve hareket kısıtlılığı nedeniyle fazla kilolarından bir türlü kurtulamadı. 130 kiloya ulaşan Çam, yaptığı araştırmalar sonucu Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya’nın obezite ameliyatlarındaki başarılarını öğrendi. Yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol gelen Çam, Op. Dr. Özgür Kaya ile görüşmesinin ardından ameliyat olmaya karar verdi. 130 kilo ile hastaneye başvuran Vesile Çam, tüp mide ameliyatı ile 8 ayda 54 kilo vererek, büyük değişim yaşadı.

Vücut kitle indeksi ilk geldiğinde 50.8, şu an 29.7 olan ve 76 kilograma ulaşan 22 yaşındaki Çam, şu an kendisini yeniden doğmuş olarak tanımlıyor ve kilo verme süreci sağlıklı bir şekilde devam ediyor.