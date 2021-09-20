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3 ayrı operasyonda onlarca kaçak ürün ele geçirildi

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye 3 ayrı operasyon düzenlendi.

DENİZLİ 20.09.2021, 16:54
3 ayrı operasyonda onlarca kaçak ürün ele geçirildi

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 6 bin 860 adet dolma sigara, 7 bin adet makaron, 6 kilo 100 gram kıyılmış tütün, 134 adet sigara yan ürünü, 590 adet cinsel içerikli kaçak ürün, çok sayıda değişik marka ve modelde kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

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