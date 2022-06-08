3 ayda 2 adet sıfır motosikleti çalındı

Denizli’de gece gündüz çalışarak taksitlerini ödemeye başladığı motosikleti çalınan esnaf, 3 ay sonra yeni bir şok daha yaşadı. Aldığı ikinci motosikleti de çalınan ve yaklaşık 50 bin TL zarara uğrayan esnaf, ekmek tekneleri gidince borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Yenimahalle’de ek işler yaparak geçimini sağlamaya çalışan Vural Şahin, yaklaşık 3 ay önce taksitle aldığı sıfır motoru evinin önünde göremeyince güvenlik kameralarını izledi. İzlediği kamera görüntüleri sonrası motorunun çalındığı anlayan Şahin, şikayetçi olduktan sonra 20 AGZ 111 plakalı bir motosiklet daha aldı. Aradan geçen 3 ay sonra Şahin’in daha taksitini bile ödemediği 2. motoru da güpegündüz bir genç tarafından çalındı. İlk olayın ardından apartmana daha detaylı güvenlik kamerası taktıran Şahin, kayıtlarla beraber karakola giderek şikayetçi oldu. Güvenlik güçleri izlediği kayıtlar sonrası şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

“Daha öncekinin taksitli bitmeden bir de ikinci büyük oluştu”

Şüphelilerin bir birine benzediğini söyleyen Vural Şahin, “Daha önce sıfır aldığım elektrikli bisiklet evden çalındı. 2,5-3 aydır onun taksitini ödemeden şimdi yeni motor aldık. Yeni motor da 20 AGZ 111 plakalı sıfır buda. Bunu da evden götürdüler. Bu hırsızların acilen bulunmasını istiyorum. Aynı kişi gibi gözüküyor daha önce bir tane kamera olduğu için net belli değil ama bu sefer net belli. Emniyet güçlerimize inanıyoruz güveniyorum. Daha öncekinin taksitli bitmeden bir de ikinci büyük oluştu. İkisinden zararım 50 bin TL. Pazarda bir şeyler satıyorum, gecede güvenlik yapıyorum. 2 iş yapıyorum ve gece gündüz çalışıp kazancımızla işte bir şeyler alıyoruz. Böyle giderse çalışmayıp çalınan motorları bekleyeceğiz” dedi.