272 öğrencinin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde açılan kulüplerin hazırladığı Karma Sergi, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Gençlerin el emeği göz nuru 474 eseri Denizlililerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde açılan resim, karikatür, geleneksel Türk el sanatları (Minyatür, Hüsn-ü Hat, Ebru ve Tezhip), kaligrafi ve fotoğrafçılık kulüplerinin yıl boyunca yaptığı eserler Karma Sergi ile beğeniye sunulacak. 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak sergide Genç Denizli kulüplerinde 2021-2022 eğitim yılında kurslara katılan 272 öğrencinin toplam 474 eseri görücüye çıkacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gençlerin yıl boyunca yaptığı birbirinden güzel eserlerin 9-16 Haziran tarihleri arasında sergileneceğini belirterek, “Denizlili hemşehrilerimizi bu sanat eserlerini görmeye davet ediyoruz” dedi.

Genç Denizli, gençlere ışık tutuyor

Karma sergide yer alan el emeği göz nuru eserlerin herkesin muhakkak görmesi gerektiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, “Genç Denizli projesi hayata geçtiği günden bugüne gençlerimize ışık tuttu. Açılışını gerçekleştireceğimiz sergide farklı sanat dallarından eserler görücüye çıkacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi kültür, sanat ve sporla buluşturmaya, yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bu özel sergiye tüm hemşerilerimi bekliyorum” dedi.