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25 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ 28.06.2021, 17:01
25 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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