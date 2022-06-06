24 yıl aranması olan hükümlü bekçilerden kaçamadı

Denizli’de 7 ayrı dosyadan 24 yıl aranması olan hükümlü, dikkatleri sayesinde kendisini fark eden mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri, şüphelendikleri Cengiz D.’yi (42) durdurmak istedi. Bekçileri görür görmez kaçmaya başlayan Cengiz D., koşturmaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Cengiz D.’nin GBT’sini sorgulayan bekçiler, şüphelinin 7 ayrı dosyadan 24 yıl aranması olduğunu öğrendi. Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan hükümlü işlemleri için gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkatli ve hassas çalışması büyük takdir topladı.