banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı

Denizli’de hoparlör içine ve bebek bezi içerisinde sarılarak gizlenmiş 24 bin kişiyi zehirleyebilecek tesirde toplam 2 kilo 423 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

DENİZLİ 11.08.2021, 16:00
24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı

Denizli’de hoparlör içine ve bebek bezi içerisinde sarılarak gizlenmiş 24 bin kişiyi zehirleyebilecek tesirde toplam 2 kilo 423 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giriş yapan iki şüpheli aracı takibe alan ekipler kısa süreli takibin ardından araçları durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Jiby ile yapılan aramalarda ortaya çıkan görenleri hayrete düşürdü. Araçta bulunan hoparlör içerisinde gizlenmiş 1 kilo 439 gram metamfetaminnin ve şüpheliye ait çantanın astar bölümünde bebek bezi içerisine sarılarak gizlenmiş 982 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Düzenlenen operasyonda, bağımlılık yapıcılığı son derece yüksek olan, insan vücudunda tamiri mümkün olmayan hasara yol açtığı ve kullanımının devam etmesi halinde ölüme sebebiyet verdiği uzmanlarca açıklanan, yaklaşık 24 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda toplam 2 kilo 423 gram maddesi yakalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
28°
açık