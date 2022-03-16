2022 modasına canlı renkler damga vuracak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal, pandemi yasakları nedeniyle evlerinden çıkamayıp doğadan uzak kalanların tercihi olan canlı renklerin 2022 modasına damga vuracağını belirtti.

PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal, yaklaşan ilkbahar, yaz sezonu öncesinde bu yılki moda tasarımlarda kullanılacak renklerin canlı renkler olacağını söyledi. Salgın hastalık nedeniyle insanların evlerine hapis olduğunu, doğadan, denizden koptuğunu, sosyal hayatının kısıtlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal, “Üç tane ana rengimiz var. Kırmızı, sarı, mavi. Siyah ve beyaz, renk olarak sayılmaz. Farklı bir yerde, yer alırlar. Kırmızı, sarı, mavi. Asıl sarı ve mavi. Kırmızı ve sarı güneşin renkleridir. Sıcak renktir, enerji demektir. Pozitif enerji demektir. Neşe mutluluk gibi anlamlar taşır. Bunlardan türeyen renkler güneş renkleri dediğimiz kırmızı, sarı, turuncu, bunlar enerji veren renklerdir. Mavi ve maviden türeyen renklerde gökyüzü rengi olduğu için. Mavi, bunlar ve bunlardan türeyen renklerimizde huzur verir. Rahatlık verir, dinginlik verir” dedi.

2022 yılı modasında tercih canlı renklerden yana olacak

Salgın hastalık ve yasaklar nedeniyle insanların büyük bölümünün yaşananlardan olumsuz etkilendiğini, doğaya, açık havaya ve güneşe büyük ihtiyaç duyulduğunu anlatan Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal, “Modaya gelince, bu seneki moda renkleri aslında son yıllarda belli bir renge şu modadır bu modadır denmiyor. Normal şartlarda eklettik moda ekletizm var. Her şey den var. Renklerden desenlerden tarzlardan hepsinden var. Hepsinin birleşimi post modern bir çağda yaşadığımız için her türlü ironi ve yenilik yapılabilir, renkler ve desenler adına. Ama özellikle bu sene ve bu seneden sonrasına değinecek olursak, pandemi gibi zor bir dönemden geçiyoruz, geçtik diyelim. Hepimiz evlere tıkıldık, hapis olduk. Birçok insanda hafif depresif ruh hali doğadan uzak olma, moral bozukluğu enerji düşüklüğü ortaya çıkarttı. Herkes doğayı özledi. Dolayısıyla bu sene moda olan renkler de tamamen canlı renkler. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve bunların da neo renkleri canlı renkleri moda. Çünkü insanları doğayla, özledikleri doğayla buluşturmak için. Bu renkler bu sene çok moda bol bol kullanılacak. Hem doğaya yaklaşmak için hem de insanlara neşe ve eğlenceyi tekrar getirmek pozitif düşünceleri ortaya çıkartmak için” şeklinde konuştu.