2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk YÖGEP toplantısı yapıldı

Denizli’de 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk YÖGEP toplantısı imam hatip okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının katılımıyla yapıldı.

Denizli genelinde görev yapan imam hatip okul müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının katıldığı YÖGEP (Yönetici Gelişim Programı) toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin katılımı ile Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Ekim-Kasım ayının YÖGEP konusu olan “Korona virüs sürecinde eğitim öğretimi etkileyen güncel sorular, uzaktan eğitim sürecinde meslektaş dayanışması, ruhsal ve fiziksel sağlığın korunması” hakkında açıklamalarda bulundu. Müdür Ekici okul yöneticilerine; birliğin beraberliğin eğitime katkısının önemli olduğunu hep birlikte olunması durumunda başarının sağlanacağını, korona virüsün salgın sürecinde gerekli her türlü tedbirin alınması sonucunda eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam ettiğini ve KTS (Kalite Takip Sistemi) çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.