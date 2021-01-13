2020 yılında bin 100 sokak hayvanı sahiplendirildi

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılında bin 100 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, hizmete girdiği ilk günden beri sokak hayvanlarına şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce sokak hayvanını ile çok sayıda yabani hayvanın tedavi ve bakımlarını sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılı boyunca bin 100, hizmete girdiği günden beri ise 3 bin 500 dolayında sokak hayvanını sahiplendirdi. Türkiye’nin sayılı tesislerinden biri olan 135 dönüm alana sahip dev tesiste 2020 yılında 5 bin 330 sokak hayvanı tedavi edilirken, 118 yabani hayvan da yapılan müdahaleler ile yaşama tutundu. Pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler tüm yıl boyunca sokak hayvanları için 2 ton mama dağıtımını gerçekleştirdi.

Aşılama ve kısırlaştırma işlemleri devam ediyor

Merkez ayrıca 2020’de 2 bin 750’nin üzerinde sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi, 3020 sokak hayvanını da aşılayarak sağlıklarına kavuşması sağlandı. Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında Kumkısık Mahallesindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Beslenme Odağı’nda da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları gideriliyor. Burada her gün yüzlerce köpeğin gıda ihtiyacı Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilirken veterinerler sokak hayvanlarının kontrollerini de gerçekleştiriyor.

Türkiye’ye örnek bir tesis

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Denizli’de çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirterek, tesisin hizmete alındığı ilk günden beri hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış binlerce sokak hayvanının bakım ve tedavisini gerçekleştirdiğini kaydetti. Türkiye’ye örnek bir tesisi Denizli’ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydeden Başkan Zolan, hemşehrilerine sokak hayvanlarını sahiplendirme çağrısında bulundu.