20 yıl görev yaptığı yere, göreve başladığı aynı gün ismi verildi

Çivril Çıtak Aile Sağlığı Merkezinde yaklaşık 20 yıl görev yapan ve korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden Dr. Soner Oğuz’un ismi Çivril Çıtak Aile Sağlığı Merkezine verildi.

22 Aralık 2020 de korona virüsten hayatını kaybeden Dr. Soner Oğuz’un ölümü ilçe halkı, sevenleri ve sağlık camiasını yasa boğmuştu. Dr. Soner Oğuz’un Çıtak Mahallesi’nde uzun yıllar sağlık hizmeti sunması ve özverili çalışmalar yürütmesi dolayısıyla çalıştığı Aile Sağlığı Merkezi’ne isminin verilmesi için çalışmalar başlatıldı. Denizli İl Sağlık Müdürlüğünün teklifi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın oluru ile Çıtak Aile Sağlığı Merkezi’nin adı Dr. Soner Oğuz Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirildi.

İsim değişikliği yapılan Çıtak Aile Sağlığı Merkezinde Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Çıtak Mahalle Muhtarı Hüsem Çivril, Dr. Soner Oğuz’un eşi, çocukları, annesi, babası, çalışma arkadaşları ve mahalle halkı bir araya geldi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Çıtak Aile Sağlığı Merkezinde Dr. Soner Oğuz’un adının yaşayacağını belirterek; “26 Eylül 2000’de burada göreve başlayan meslektaşımın ismini, tam 22 yıl sonra aynı gün çalıştığı yere vermek bizim için ayrı bir öneme sahip. Bundan sonra adı burada yaşayacak. Çocukları her zaman babalarıyla gurur duyacak. Tekrar mekânı cennet olsun. Allah çocuklarına uzun ömürler versin” dedi.

Başkan Vural, “İsmini burada her zaman yaşatacağız”

Çivril Belediye Başkanı Niyazı Vural da Dr. Soner Oğuz’un adının Çivril’de her zaman yaşayacağını söyleyerek; “Dr. Soner Oğuz kendisini hizmet vermeye adamış ve Çıtak Mahallesi sakinleri tarafından çok sevilen bir hekimdi. Vefatı hepimizi derinden üzdü. Bugün burada adı görev yaptığı sağlık merkezine verildi. İsmini burada her zaman yaşatacağız. Rabbim ailesine ve çocuklarına sağlık sıhhat versin” dedi.

Duygulu anlar yaşayan Dr. Soner Oğuz’un eşi Gülten Oğuz da eşinin her zaman Çıtak Mahallesini çok sevdiğini ve yıllarca severek hizmet verdiğini belirterek eşinin isminin çalıştığı aile sağlığı merkezine verilmesinde desteği olan herkese teşekkür etti.