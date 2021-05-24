banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş seyircili maç açıklaması
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Asker arkadaşından 'Vatan, bayrak' diyen Tolga Ağar'a tepki!
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Sedat Peker'in iddiaları KKTC'yi salladı
Enes Batur'un Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek olmasına tepkiler büyüyor
Enes Batur'un Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek olmasına tepkiler büyüyor

2 saatte evi, otomobili ve işyeri küle döndü

Denizli’de bir evde çıkan yangın büyüyerek otomobile ve bitişiğindeki işyerine sıçradı. Vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri yangını söndürse de, Hüseyin Ok’a ait ev, işyeri ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

DENİZLİ 24.05.2021, 13:45
2 saatte evi, otomobili ve işyeri küle döndü

Denizli’de bir evde çıkan yangın büyüyerek otomobile ve bitişiğindeki işyerine sıçradı. Vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri yangını söndürse de, Hüseyin Ok’a ait ev, işyeri ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçimini mobilyacılık yaparak sağlayan evli ve 3 çocuk babası 45 yaşındaki Hüseyin Ok isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederken, 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle alevler bitişiğinde bulunan Ok’a ait işyerine ve otomobile sıçardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yangında Hüseyin Ok’a ait ev, işyeri ve otomobil kullanılmaz hale gelirken, can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu.
Yorumlar (0)
22°
açık