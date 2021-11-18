2. NRP eğitimi sertifika töreni ile sona erdi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümleri ve oksijensiz kalmaya bağlı sorunları en aza indirmek amacıyla düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı(NRP) eğitimi sona erdi. 3 gün süren eğitim sonunda başarılı olan 59 sağlık çalışanına törenle sertifikaları verildi.

Doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümlerini en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi”, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Kurs sorumluluğunu İzmir Dr. Behçet UZ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden Doç. Dr. İlker Günay’ın yürüttüğü eğitimlerde; İzmir ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi’nde görevli NRP eğitimcileri tarafından yeni doğanda en uygun güncel yaklaşımlar ve uygulamalar katılımcılara aktarıldı. İlimizden eğitim programına katılan kamu, özel ve Pamukkale Üniversitesi hastaneleri ile 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli 13 Hekim ve 46 ebe, hemşire, ATT, paramedik, anestezi teknisyeninden oluşan toplam 59 sağlık çalışanı düzenlenen törenle sertifikalarını teslim aldılar.

“Bebekler sağlıklı bir şekilde hayata tutunabilecekler”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Berna Öztürk; yenidoğan ölümlerinin azalmasında Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitiminin öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek; “Yenidoğan bebek ölümlerinin en önemli sebeplerinden biri doğumdan sonra oluşabilecek solunum sıkıntısı ve bebeğin yeterli oksijen alamamasıdır. Bu esnada yapılacak doğru müdahale ile bebekler sağlıklı bir şekilde hayata tutunabileceklerdir. Bu doğrultuda bebeklerin ilk nefeslerinde hayata sağlıklı başlamaları için gereken uygulamaları hayata geçirecek sağlık çalışanlarımızın Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi alması büyük öneme sahiptir. Bizim de Müdürlük olarak bu eğitimlerimiz devam edecektir. NRP Eğitimleri ile amacımız; Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık personelimizin sertifikalandırılmasıdır. Ben programın İlimizde başarı ile yürütülmesinde önemli katkılar sunan hem il dışından gelen hem il içinden değerli eğitimcilerimize, programı düzenleyen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, mesleki yaşamlarında önemli katkılar sağlayacağı inancıyla sertifika almaya hak kazanan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.