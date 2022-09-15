2 katlı ev alevlere teslim oldu
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı evin üst katında çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.
Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için hızla çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri yoğun mücadele göstererek yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken, 2 katlı ev ise kullanılmaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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