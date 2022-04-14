188 kız takımı arasından ilk 8’e kaldılar

Horozkent Kadın Futbol Takımı’nın alt yapısında oynayan U-13 Grubu, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde 15 Şubat’ta Türkiye genelinde start verilen “Mahallede Maç Var” organizasyonunda finale çıktı.

Türkiye geneline 15 Şubat’ta başlayan, 188 kız ve 1381 erkek takımından toplam 17 bin 259 sporcu katıldığı Mahallede Maç Var organizasyonunda Horozkent Spor Kulübümüzden büyük bir başarı geldi.

Yeşil siyahlı takımın U-13 grubu, Denizli’de başlayan grup elemelerinde Sarayköy Tosunlar, Bozkurt, Buldan ve Denizli’den Sporkent’i farklı galibiyetler ile geçerek Aydın’da Bölge elemelerine katıldı.

188 takım arasında son 8’e kaldı.

Organizasyonda ilk tur eleme maçlarının ardından bölge grup maçları, çeyrek final niteliğinde Kırklareli, Aydın, Adana, Aksaray, Karabük, Trabzon, Elazığ ve Adıyaman’da gerçekleşti.

Horozkent U-13 Takımı, 15-20 Mart arasında Nazilli’de katıldığı çeyrek final maçlarında Muğla temsilcisini 15-0, İzmir temsilcisini penaltılarla 10-9, Aydın temsilcisini 11-1 ve final maçında Manisa temsilcisini 8-3 yenerek yarı final grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

Yarı finallerin gözdesi Horozkent oldu

188 takımdan eleme grupları sonucunda 24 takımın kaldığı yarı finaller, Bursa, Antalya, Trabzon ve Erzurum’da gerçekleşti. 30 Mart – 3 Nisan arasında düzenlene yarıfinal elemelerine Bursa’da katılan Yeşil Siyahlı Ekip, İzmir, Manisa, Bursa, Kocaeli ve Kırklareli gibi bölge şampiyonlarının bulunduğu grupta: İzmir temsilcisini 4-2; Manisa Temsilcisini 7-1; Bursa Temsilcisini 7-0; Kırklareli Temsilcisi’ni 13-1 ve son olarak Kocaeli Takımını 3-1 yenerek yarı final şampiyonu oldu.

Denizli’de başladığı galibiyet serisini Aydın ve Bursa’da sürdüren Horozkent U-13 Takımı, Yarıfinal şampiyonluğuna kadar çıktığı 17 maçtan namağlup ayrılarak turnuvanın gözdesi oldu. Türkiye şampiyonluğu için favori gösterilen Horozkent Spor, 18-22 Nisan’da TBMM’nde gerçekleşecek finalde, yarıfinallerden çıkan son 8 takımı da geçerek namağlup Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

Ablalarının izinde

Turnuva boyunca çıktığı 17 maçta 105 gol atarken kalesinde 18 gol gören Horozkent U-13 Takımı, TFF Kadınlar 2. Liginde namağlup mücadele eden ve sezonun bitimine 4 hafta kala 1. Ligi garantileyen A Takımdaki ablalarının izinde. Oynadığı futbol ve aldığı net galibiyetler ile göz dolduran Horozkent Spor Kulübü’nün her klasmanda mücadele eden ekipleri, genel ligler kategorisinde Türkiye ortalamasının üzerinde futbol oynadığını gösteriyor.

Kadın futbolunda sporcu bulmanın zorluğuna dikkat çeken Horozkent Spor Kulübü Başkanı Kamil Karabuğa, “Transfer edilecek kadın futbolcu sayısı çok az. Kadınlar Ligi’ne henüz profesyonel sıfatı gelmedi. Dışarıdan oyuncu bulmak çok zor. Kurulduğumuz 2015 yılından bu yana oyuncularımızı kendimiz yetiştirdik. Kurduğumuz futbol okulunda 6 yaştan itibaren yetiştirmek üzere sporcular alıyoruz. U-13 takımından da görüleceği üzere sporcularımız Türkiye çapında başarı gösteriyorlar. Hedefimiz her yaş grubunda şampiyonluk. A Takımımız ligin bitimine 4 hafta kala 1. Lige çıkmayı garantiledi. U-13 takımımız her maçı farklı kazanarak TBMM’de düzenlene Türkiye Şampiyonluğu Finali’nde ilk 8’e kaldı. Şampiyonluk için en büyük aday Denizli temsilcisi Horozkent. Ankara’dan da şampiyon dönerek Denizli’mize yakışır bir takım olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

Bu yıl gelen düzenleme ile Süper Lig’de takımı bulunan ekiplerin doğrudan bu lige alındığını, araya boş bir 1. Lig eklendiğini ve 2. Ligde garantilenen şampiyonluk ile Süper Lig yerine 1. Lige çıkacaklarını ifade eden Karabuğa, şunları kaydetti:

“Tek sıkıntımız destek eksikliği. Yıllardır mağlubiyet görmemiş, Denizli’yi her yaş grubunda şampiyon olarak temsil eden bir takım olarak görülmemekten şikayetçiyiz. Takım olarak günümüzü gecemizi veriyoruz ama çok daha alt liglerde mücadele eden erkek takımları kadar destek görmüyoruz. Biz kızlarımızla, antrenörlerimizle ve yönetim olarak kadın futbolu için, Denizli için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tek hedefimiz Süper Lig. Bu yıl süper Lig’e çıkmış olacaktık ama Federasyonun araya 1. Ligi koyması ile bu hedefimiz bir yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek. Avrupa’da futbol oynayabilecek bir takıma sahibiz. Denizli halkından ve bürokratlardan ve siyasilerden beklentimiz, hiçbir şey yapamıyorlarsa maça gelip taraftar olmaları! Bu kızlar en azından bunu hakkediyor”