17 ilçede 700 üreticiye 94 ton nohut tohumu dağıtılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 17 ilçede 700 çiftçinin 7.600 dekar alanda toprakla buluşturacağı 94 ton nohut tohumu desteği veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Esas olan çiftçilerimizin mutluluğudur” dedi.

Denizli’de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle üreticilerin kuraklığa dayanıklı ürünlere yönlendirilerek ülkenin leblebi ihtiyacına destek olması öngörülen nohut için tohum desteği veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 17 ilçede 700 çiftçiyi kapsayan yaklaşık 94 tonluk nohut tohumu dağıtım töreninin ilki Çivril İlçe Tren Garı’nda düzenlendi.

Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Başkan Zolan’a teşekkür

Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Çınar, Başkan Zolan’ın Denizli tarımına çok büyük katkıları olduğunu vurgulayarak, “Çiftçimizin ne ihtiyacı, ne isteği varsa hamdolsun bir tanesini dahi geri çevirmedi. Yeri geldi koyun, keçi, teke, koç dağıttık, yeri geldi ayçiçeği tohumu, silajlık mısır dağıttık. Kendisine teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum” dedi. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ise, Büyükşehir Belediyesinin Çivril ilçesine silajlık mısır tohumu, mera ıslahı, hayvancılık, biyoteknikle mücadele ve sulama sistemleri gibi pek çok destek verdiğini anlattı. Destekleri sebebiyle Başkan Zolan’a teşekkür eden Vural, Başkan Zolan’ın çiftçinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut da böylesine önemli bir çalışmayı hazırlayan Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Büyükşehir, 50 kalemin üzerinde üreticiye destek verdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, Hatay’da depremin yaralarını sarmak için Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Türkiye’nin tarım üretiminin her geçen gün daha iyiye, güzele gittiğini anlatan Başkan Zolan, “Tüm dünyaya tarımsal ürünlerimizi satan bir ülkeyiz. Az maliyetle daha çok ve daha kaliteli ürünü nasıl elde edebiliriz bunun gayreti içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi tarım alanında da birçok yenilikler geldi, birçok desteklemeler başladı. Emek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, İl Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin çiftçilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, bugüne kadar 50 kalemin üzerinde üreticilere destek olduklarını işaret eden Başkan Zolan, “Büyükşehir olduktan sonra tarımla, çiftçilikle uğraşan kardeşlerimize destek olmak için büyük imkân kazandık” ifadelerini kullandı. Kendisinin de köyde büyüdüğünü, nohut hasadını elle çok meşakkatli bir şekilde yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, günümüzde teknolojik imkanlarla bunun çok daha kolaylaştığını söyledi.

Denizli nohut üretimi konusunda Türkiye’nin lideri

Başkan Zolan, “17 ilçemizde yaklaşık 94 ton tohumu çiftçilerimize dağıtacağız. Yaklaşık 7 bin 600 dekar alan nohutla buluşacak. Nohut üretimi konusunda şehrimiz Türkiye’nin lideri ve işleme noktasında da çok büyük yatırımlar yapılmış. Tüm Türkiye’ye ve yurt dışına Denizli’mizden nohut ihracatı gerçekleşiyor. Bunun alt yapısını sağlamak, nohutla ilgili üretimi arttırmak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Allah’ım bol bereketli ürün versin. İnşallah çiftçimizin yüzü gülsün, ülkemiz daha ileriye gitsin” diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm kurumlarla büyük bir uyum içerisinde tarıma destek verdiğini anlatan Başkan Zolan, sözlerine şöyle devam etti: “Esas olan çiftçilerimizin mutluluğudur. Biz biriz ve beraberiz. Her kimde ne imkân varsa, nasıl, nerede destek olunabilecekse o konuda seferber olması gerekiyor. Biz bunu yapmaya gayret gösteriyoruz.”

Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler çiftçilere nohut tohumlarını teslim etti. 94 tonluk tohum desteği Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde çiftçilere dağıtılacak.