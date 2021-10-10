1.6 kiloluk domatesler görenleri şaşırttı

Suudi Arabistan, Çin, Rusya, Almanya, Hollanda, İran, Azerbaycan, Katar ve Avusturya’ya ihraç yapan Denizli’nin Çameli ilçesinde, serada üretilen 1 kilo 600 gramlık domates görenleri hayrete düşürdü.

Türkiye’nin örtü altı yaş sebze ve meyve merkezi olarak akıllara ilk gelen yerlerden biri olan Denizli’nin Çameli ilçesi, hem ülkemizin hem de kış ayının yaşandığı birçok ülkenin domates ihtiyacını karşılamak için sera üretiminde tam kapasiteyle çalışıyor. Serada “Bombus” arıları kullanılarak domates üretimi yapılıyor. İlçede domates üreten kişi sayısı da 3’den 150’ye yükseldi.

Yılın 12 ayında yaklaşık 180 tona kadar üretilen domatesler dünyanın birçok ülkesine ihraçta edilmenin yanında Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyük şehirlere de gönderilerek satışa sunuluyor. Serada üretilen domateslerin tanesinin ağırlığı zaman zaman 1 kilogramı buluyor. Hasadı halen devam eden Çameli kınalısı olarak bilinen domateslerin çoğunluğu başta Suudi Arabistan olmak üzere Çin, Rusya, Almanya, Hollanda, Irak, İran, Azerbaycan, Katar ve Avusturya’ya ihraç ediliyor. İlçede domates üretimi yapan Cengiz Yılmaz’a ait serada yetişen ve ağırlığı 1 kilo 600 gram gelen domates ise, görenleri hayrete düşürdü.

“Domates yaklaşık 40 gün dayanıyor”

Örtü altı domates üreticilerinden Cengiz Yılmaz, 2016 yılından bu yana üretim yapmaya başladığını belirterek, Buradaki vatandaşın ekonomik anlamda gelişmesi için domates üretimi çok iyi bir yatırım oldu. Kasım ayı ortasına kadar hasat yapıyoruz. Bu yıl sadece benim 180 ton hedefim var. Üretimde hiçbir zaman hormon kullanmıyoruz. Bombus arılarını kullanıyoruz. Bu nedenle domatesimiz hem lezzetli hem de dayanıklıdır. Çameli Kınalı dediğimiz domates yaklaşık 40 gün dayanıyor. Başlatılan projenin bize büyük faydası oldu” dedi.