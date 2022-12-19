157 sporcunun ter döktüğü Kriket Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Denizli son yıllarda gittikçe daha popüler hale gelen Kriket sporunda önemli bir organizasyon daha ev sahipliği yaptı. Dostluğun ve rekabetin bir arada yaşandığı mücadelelere 8 ayrı ilden 9 takım 157 sporcu katıldı.

14-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Kadınlar U19 ve Büyükler Kriket Açık Alan Türkiye Şampiyonası Akköy Futbol Sahalarında gerçekleşti. Ödül törenine Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman katıldı. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu koordinesinde Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen şampiyona güzel anlara sahne oldu. Dostluğun ve rekabetin bir arada yaşandığı mücadelelere 8 ayrı ilden 9 takım 157 sporcu katıldı. Büyükler kategorisinde Ankara İl Takımı U19 kategorisinde Afyon İl Karması şampiyon oldu.

“Gelişmekte olan branşlara önem veriyoruz’’

Kriket Türkiye Şampiyonası ödül töreninde sporculara seslenen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi olarak, sporun ve sporcunun her daim yanlarında olduklarını belirtti. Gelişmekte olan spor dallarına destek vererek bu branşlarda milli sporcular yetiştirmek istediklerini de ifade eden Başkan Örki, turnuvaya katılım sağlayan tüm takımları tebrik etti.

“Denizli’yi spor kenti yapıyoruz”

Kriket Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli’nin tesis altyapısı ve tecrübeli kadroları ile bir çok organizasyon için hazır olduğunu belirtti. Denizli’yi sporda marka kent yapma parolası ile çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan İlman, katılan sporcuları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.