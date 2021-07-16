15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli’de Kur’an ve marşlarla kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli’de Kur"an tilaveti ve mehter marşları ile kutlandı. Denizli’de yaşananları videolardan izlediğini belirten Vali Atik, “1919 yılında gösterilen kahramanlık mücadelesini 5 yıl öncede gösterdi. Bu benim Denizlili vatandaşlarım genlerinde var. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından planlana hain darbe girişiminin ardından her yıl düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Denizli’de meydanlarda kutlanıldı. Gün boyu devam eden etkinliklerin ardından 15 Temmuz Şehitleri Delikli Çınar Meydanında Kur"an tilaveti ve mehter marşları ile anıldı. Vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen programda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Bugün bu saatlerde hain darbe girişimi ülkemizi param parça etme girişimi, bayrağımızı indirme, ezanımı susturma girişimi başladığı zaman tam 5 yıl önce şükürler olsun ki sizler, vatandaşlarımız, hemşehrehrilerimiz 81 ilde tüm kardeşlerimiz imanıyla, inancıyla vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla kıyama kalktı, geçit vermediniz. Vatanımıza sahip çıkmanız onun için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu benim Denizlili vatandaşlarım genlerinde var”

1919 yılında yunan işgalinde de Denizli’de Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin önderliğinde halkın mücadelesine değinen Denizli Valisi Ali Fuat Atik; “15 Mayıs 1919’da İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde bu topraklarda Müftü Ahmet Hulusi Efendi diye bir müftümüz vardı. Yanımızda bulunan sancağı eline alarak meydana çıktı şunu söyledi ‘işgal altında olan bir memlekette müminlerin silahlanması ve düşmana karşı koruması dini bir vecibedir’ diye Denizli halkını işgale karşı birlik ve beraberlik içerisinde topyekün bir hale getirdi. Beynini satmış, dini kisve altında vatandaşımızı kandırmış teröristlere karşı Denizli’den bir ses haykırdı. Ben bunların hepsini o dönem çekilen videolardan izledim. Allah razı olsun. Vatanınıza, milletinize sahip çıktığınız için sizlere sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 1919 yılında gösterilen kahramanlık mücadelesini 5 yıl öncede gösterdi. Bu benim Denizlili vatandaşlarım genlerinde var. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.