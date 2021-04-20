143 yıllık çeyizler sandıktan çıkarılmayı bekliyor

Emekli ilahiyatçı Tahir Çelik, 143 yıl önce Bulgaristan Deliorman Bölgesinden Denizli’ye göç eden muhacir kızların çeyiz sandıklarından topladığı el işi elbise ve işlemelerin gelecek kuşaklara korunarak anlatılmasını istedi.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde emekli ilahiyatçı Tahir Çelik, yıllarca uğraşarak bölgedeki muhacir köylerinden 143 yıl önceki kızların çeyizine koydukları elbise türündeki eşyaları topladı. Özellikle 93 Harbi” olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 1878 yılında göç etmek zorunda kalan Bulgaristan’dan muhacir olarak gelen 23 köyün eski yıllardaki kızların çeyizi olduğunu söyleyen Çelik, “Bu köylerdeki geçmiş kültüre ait eşyaları kendilerinden sonra nesillere aktarmak için topladım. Bunların içinde ipek işlemeli uçkurdan, gergefte işlenen has ipek mendile kadar, giysiler, el tezgâhlarında dokunan gömlekler, havlular ve yelekler bulunuyor” dedi.

Topladıkları eşyaları genelde eskidiği için atmak isteyen veya atıl bir vaziyette bir yerde duran eşyalar olduğunu vurgulayan Çelik, şimdi bu çeyizlerin herkes tarafından hayranlıkla seyredildiğini belirtti. Tarihi çeyiz ve eşyaları kültür müdürlükleri veya belediyeye kayıt altına alarak verebileceği dile getiren Çelik, ancak şimdiye kadar devletin resmi kurumlarından kendisine bir talep olmadığını söyledi. Tahir Çelik, “Kültür Müdürlüğü’ne söylemek istenler oldu. Ben, ‘söyleyin, gelsinler sahip çıksınlar’ dedim. Kendilerinde şimdiye kadar gelen olmadı. Bu eşyaları en az 15 yıl uğraşarak topladım. Örgü çoraplar eldivenler vardı sahip çıkmayacağım için geri verdim. Resmi kurumlardan belediye, kültür müdürlüğü veya müzeden bir odada saklayama ve sergileme şartıyla memnuniyetle verebilirim bir müze olabilir. Kayda geçirilmesi lazım. Tarihimizi, kültürümüzü, muhacir kızlarımızın hayallerini anlatan işlemeler sandıklarda çürüyüp gitmesin. Sandıkta sakladığımız bu anılarımızı muhacir köyümüz olan Hayrettin köyünde sekiz, dokuz yıl düzenlenen ‘Ters Lale Festivali’nde sergilemiştik baya da ilgi görmüştü” şeklinde konuştu.