14 yıldır kadınların hakim olduğu Denizli’nin yüzde 40’ı genç

Denizli’nin toplam nüfusu 2021 yılı itibarıyla 1 milyon 51 bin 56 kişiye ulaştı. Nüfusunun yüzde 40,3’ünü gençlerin oluşturduğu Denizli’de, erkeklerin oranı 49.81, kadınların oranı ise yüzde 50.19 oldu. 14 yıldır kadın nüfusunun daha fazla olduğu kentte, en son 2007 yılında erkek nüfusu kadınların önünde idi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273, Denizli nüfusu 1 milyon 51 bin 56 kişi oldu. Denizli’de 2020 yılında kilometrekareye 89 kişi düşerken, 2021 yılında 90 kişi düştü.

2021 yılında Denizli’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 10 bin 141 kişi arttığı açıklandı. Denizli nüfusu 2020 yılında binde 3.57 oranında artarken, 2021 yılında ise binde 9.70 artış kaydedildi. 2021 yılında Türkiye için nüfus artış hızı binde 12,67 olarak gerçekleşti.

Denizli’de 2021 yılında 2020 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Bekilli, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise Merkezefendi oldu. Nüfusu 347 bin 621 olan Pamukkale ile nüfusu 329 bin 451 kişiden oluşan Merkezefendi merkez ilçeleri, 1 milyon 51 bin 56 olana Denizli toplam nüfusunun yüzde 64’lük önemli bir bölümünü oluşturdu. Pamukkale’nin en büyük ilçe olarak yer aldığı sıralamanın sonunda ise 5 bin 387 kişilik nüfusuyla Baklan ilçesi yer aldı.

Genç bir nüfusa sahip Denizli’de 14 yıldır kadınlar çoğunlukta

30 yaş altında 423 bin 379 kişinin bulunduğu Denizli’de gençlerin sayısı toplam nüfusun yüzde 40’ünü oluşturdu. İl genelinde erkek nüfus oranı yüzde 49.81 ile 523 bin 498 kişi olurken, kadın nüfusu ise yüzde 50.19 ile 527 bin 558 kişiden oluştu.

En son 2007 yılında yapılan sayımda 907 bin 325 kişi olan Denizli nüfusunun 453 bin 756 kişisini oluşturan erkekler, 453 bin 569 olan kadın nüfusuna üstünlük sağlamıştı. Geçen 24 yılda yapılan tüm sayımlarda Denizli’deki kadın nüfus sayısı erkeklere göre hep daha fazla olarak kayıtlarda yer aldı.