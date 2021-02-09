banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar
Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası

14 yıl önce sigarayı bırakan Başkan Zolan; "Sigarayı bırak, hayatı bırakma"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek için özel bir çalışma yaptı. Bir tarafı kurumuş yaprak ve boş sigara paketleri diğer tarafı ise yeşil bitkilerden hazırlanan dev akciğer figürü önünde poz veren Başkan Osman Zolan, vatandaşlardan sağlıklı bir yaşamı seçmesini isteyerek sigarayı bırakma çağrısında bulunarak 14 yıl önce sigarayı hayatından tamamen çıkardığını söyledi.

DENİZLİ 09.02.2021, 14:10
3
14 yıl önce sigarayı bırakan Başkan Zolan; "Sigarayı bırak, hayatı bırakma"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne dikkat çekmek için özel bir çalışma yaptı. Bir tarafı kurumuş yaprak ve boş sigara paketleri diğer tarafı ise yeşil bitkilerden hazırlanan dev akciğer figürü önünde poz veren Başkan Osman Zolan, vatandaşlardan sağlıklı bir yaşamı seçmesini isteyerek sigarayı bırakma çağrısında bulunarak 14 yıl önce sigarayı hayatından tamamen çıkardığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bir tarafı kurumuş yaprak ve boş sigara paketleri diğer tarafı ise yeşil bitkilerden oluşan bir akciğer figürü hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üzerinde "Sigarayı bırak, hayatı bırakma" yazan dev akciğer maketini 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na yerleştirdi. Sigara içen kişinin akciğeri kurumuş yapraklara sağlıklı kişinin akciğeri ise yeşil bitliklere benzetilirken, çarpıcı çalışma vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da vatandaşlarla birlikte dev akciğer maketini inceledi. Sigaranın zararlarının, içen ve içmeyen herkes tarafından bilindiğini ifade eden Başkan Zolan, “Dünyada sigara sağlıklıdır diyen bir kişi yok" dedi. Sigaranın zararlarının farklı şekillerde anlatıldığını, sigara paketleri üzerine şekiller konduğunu ve birçok yasal düzenlemeler yapıldığını anlatan Başkan Zolan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Park ve Bahçeler Dairesinin bu konuda daha farklı bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

“Bu figür bir gerçeği hatırlatmaktadır”

Başkan Zolan, “Bir kişinin dahi sigarayı bırakmasına vesile olmak çok önemli. Burada demirden yapılan akciğer figürünün bir lobu kurumuş yapraklarla, diğer lobu ise yeşil yapraklarla donatıldı. Aslında burada sigara içtiğiniz ve içmediğiniz zaman ne olduğu gayet gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde anlatıldı. Bu figür bir gerçeği hatırlatmaktadır. Akciğerimizi gözümüzle göremediğimiz için sigara içenler onun çok sağlıklı olduğunu düşünür. Aslında sigara içenler, akciğerlerini simsiyah olduğunu, gerçek renginin kaybedildiğini görseler bir dakika bile düşünmeden sigarayı bırakır” diye konuştu.

“İyi ki 14 yıl önce sigarayı bırakmışım”

14 yıl önce sigarayı hayatından tamamen çıkardığını anlatan Başkan Zolan, “Tüm sigaraya bağımlı olanlar bu özel günde sigarayla vedalaşsın istiyorum. Ben de sigara içen bir kişiydim. Uzun yıllar oldu, yaklaşık 14 yıl önce ’Yedek bir vücudumuz, akciğerimiz, kalbimiz, böbreğimiz yok’ diyerek sigarayı bıraktım. İyi ki bırakmışım. Hayatımızı sağlıklı bir şekilde idame ediyoruz. Sigara içen tüm vatandaşlarımıza sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Bu anlatımı gördüklerinde kafalarında şekillensin. Çocuklarıyla daha sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmek, eşi ve dostlarıyla daha çok vakit geçirmek istiyorlarsa sigarayı bıraksınlar. Çok fazla söze gerek yok. Biz de bu etkinliğimizle sigarayı bırakmaya katkı sağlayalım istedik” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16