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14 yaşındaki genç yeteneğe milli davet

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de İncilipınargücü’nün 2008 doğumlu futbolcusu Abdullah Satılmış’a, Türk Milli Takımlarının en alt yaş grubu olan U14 Milli Takımından davet geldi.

DENİZLİ 05.04.2022, 10:42 05.04.2022, 10:51
14 yaşındaki genç yeteneğe milli davet

Denizli’nin son yıllarda yetiştirdiği ender yeteneklerden birisi olan Süper Amatör Lig ekibi İncilipınargücü altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Abdullah Satılmış, Süper Lig ekiplerini peşinde taktı. Süper Lig ekipleri ve alt yapı projeleri sağlam olan profesyonel takımlarının takip ettiği ve antrenmanlarına davet ettiği genç yetenek, bugün önce İzmir’deki milli takım seçmelerine katılacak, aynı gün akşamı Galatasaray daveti üzerine İstanbul’a uçacak.

Uzun süredir Denizlispor’un da ilgilendiği genç yetenek, İstanbul ekiplerinin radarında. Denizli’nin en iyi 11’ine seçilen Satılmış, savunma önünde 6-8 numara pozisyonlarında forma giyiyor. U-11,U12, U13 ve U14 Liglerinde forma giyen Satılmış ile İstanbul ekipleri altyapısıyla adından söz ettiren kulüpler yakından ilgileniyor.

“İleride üst liglerde oynayabilecek yeteneğe sahip”

İncilipınargücü Spor Kulübü Teknik Direktörü ve Kulüp Başkanı Behçet Arım, “Kulübümüzün geleceği parlak aday oyuncularımızdan biri olan Abdullah Satılmış tüm futbol eğitimini bizim alt yapımız ve futbol okulumuzdan aldı. U11-U12-U13 ve U14 liglerinde mücadele eden kadromuzda oynayarak gelişimini sürdürmektedir. Alt yapımızdan yeteneğine güvendiğimiz futbolcu adaylarımız gelişime açık ve ileride üst liglerde, milli takımda oynayabilecek oyuncularımız Abdullah Denizli TÜFAD karmasına seçilmesiyle de il içi ve il dışında hedefi olan profesyonel kulüplerin dikkatini çekmesiyle bizleri sevindirdi. Tüm yaş gruplarında oynamalarından dolayı her sezon 45-50 maçın altına düşmeden performansının artışının takibiyle yolunun uzun ve geleceği parlak olan sporcu adaylarımızın en iyi yerlere transfer olacağından şüphem yoktur” dedi.

Takım antrenörü Hüseyin Cumhur Acar ise “Öncelikle oyuncumuz adına böyle bir transferden dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Savunma önünde oyun kurucu pozisyonunda oynayan kardeşimiz top tekniği, ilk dokunuş becerisi, çevre kontrolü, topu saklama, oyun görüşü, problem çözme yeteneği ve ikinci toplarda topu kazanmak için gösterdiği savunma gayreti üst seviyede bu özellikleri sayesinde umut ediyoruz ki pozisyonunda ilerleyen dönemlerde elit seviyede herkesin bildiği bir oyuncu konumuna gelecektir. Oyuncuma başarılar diliyorum ve inanıyorum bu zorlu yolda zirveye ulaşacak yeteneğe, karaktere sahip ve son olarak futbola mahalle aralarından lisanslı oyuncu durumuna gelmesini sağlayan, sosyal anlamda da tüm ihtiyaçlarını karşılayan gelişimini destekleyen başkanımız Behçet Arım’a teşekkür ediyorum böyle bir yeteneği futbola kazandırdığı için” diye konuştu.

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