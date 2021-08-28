134 kilo ağırlığındaki babaanne ve torunu aynı gün obeziteden kurtuldu

Afyon’da yaşayan babaanne ve Denizli’de yaşayan torunu, 134 kilogram ağırlığındaki kilolarından kurtulmak için başvurdukları Özel Egekent Hastanesi’nde, aynı gün obezite ameliyatı oldu. Yandaş rahatsızlıkları bulunan babaanne ve kilosundan rahatsız olan torunun hedefi ise zayıflamanın yanında sağlıklarına kavuşmak.

134 kilogram ağırlığındaki babaanne Keziban Tuluk (60) ve torunu Firdevs Tuluk (21), fazla kilolarından kurtulmak için Özel Egekent Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Birsen’e başvurdu. Obezite nedeniyle şeker, hipertansiyon, karaciğer yağlanması gibi yandaş rahatsızlıkları bulunan Keziban Tuluk ve görünümünden dolayı kilosundan rahatsızlık duyan Firdevs Tuluk’un, hastanede gerekli tetkik ve incelemelerin yapılmasının ardından obezite ameliyatı olmasına karar verildi. Aynı gün, arka arkaya ameliyat olan babaanne ve torunu, başarılı geçen ameliyat sonrası 2 günün ardından hastaneden taburcu edildi.

“Temel ihtiyaçlarımı gideremiyordum”

Obezite nedeniyle yaşadığı rahatsızlıkların yaşam kalitesini düşürdüğünü dile getiren babaanne Tuluk, “Yaşımın da ilerlemesiyle yaşadığım rahatsızlıklar beni zorluyordu. Yürümek, merdiven çıkmak ve bunun yanında temel ihtiyaçlarımı gidermekte güçlük çekiyordum. Torunum gerekli araştırmaları yapmış ve Onur Bey’i görmüş. Bir anda karar verdik ve ameliyat olduk. Tek isteğimiz sağlığımıza kavuşmak. Başarılı ameliyatlarından dolayı doktorumuza ve ekibine ilgilerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik”

Doç. Dr. Onur Birsen, “İlk defa babaanne ve torunu, birlikte obezite ameliyatı olmak için başvurdular. Babaanne Keziban Hanım’da şeker, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, artrit gibi yandaş hastalıkları mevcuttu. Torun Firdevs Hanım’da ise yaşı gereği yandaş hastalıklar henüz oluşmamıştı. Her iki hastamızı da başarılı obezite ameliyatı yaptıktan 2 gün sonra gülerek taburcu ettik. Kendilerine sağlıkla kilo vermeler diliyorum” şeklinde konuştu.