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120 öğrencili okulda Türkiye’de pek bilinmeyen branşlarda sporcu yetişiyor

Denizli’de kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin bir mahallesinde ki tüm öğrenciler pek bilinmeyen branşlarda eğitim alıyor. Mahallede bulunan okula 4 yıl önce atanan öğretmen, Türkiye’de az bilinen spor branşlarıyla tüm öğrencilerin ve ailelerin hayatını değiştirdi. Okuldaki tüm öğrenciler lisanslı birer sporcu olurken aileler ise boş vakitlerinde çocuklarıyla antrenmanlarda spor yapıyor.

DENİZLİ 10.02.2021, 12:34
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120 öğrencili okulda Türkiye’de pek bilinmeyen branşlarda sporcu yetişiyor

Denizli’de kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin bir mahallesinde ki tüm öğrenciler pek bilinmeyen branşlarda eğitim alıyor. Mahallede bulunan okula 4 yıl önce atanan öğretmen, Türkiye’de az bilinen spor branşlarıyla tüm öğrencilerin ve ailelerin hayatını değiştirdi. Okuldaki tüm öğrenciler lisanslı birer sporcu olurken aileler ise boş vakitlerinde çocuklarıyla antrenmanlarda spor yapıyor.

Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Eziler Mahallesine 4 yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni tüm mahallenin yaşantısını değiştirdi. Mustafa Kaçmaz Ortaokuluna atanan Suat Arı, tüm öğrencilerini Türkiye’de pek bilinmeyen branşlarla tanıştırdı. Okuldaki 120 öğrenciyi sporla tanıştıran Arı, zaman zaman öğrencilerin ailelerini ikna etmekte zorlansa da pes etmedi. Kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta tarım ve hayvancılıkla geçim sağlayan ailelerin bir kısmı çocuklarının boş zamanlarında spor yapmak yerine kendilerine yardım etmelerini istiyordu. Kapı kapı gezdiğini belirten Arı, tüm aileler ile tek tek görüşerek ikna etti. Okuldaki 120 öğrencinin tamamı lisanslı aktif birer sporcu haline gelirken Hokey takımı ise zor şartlardaki çalışmalar ile Türkiye dördüncüsü oldu. Çocuklarının bu başarısına seyirci kalmayan ailelerde boş vakitlerinde antrenmanlara katılarak hem çocuklara destek oluyorlar hem de spor yapıyorlar.

Türkiye’de pek bilinmeyen branşlarda dereceler hedefliyorlar

Kırsalda ki bir okulda 14 farklı branşta eğitim alan öğrencilerin yaptığı spor dallarını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Deyim yerindeyse köy yerinde görmeye alışık olunmayan manzaralar yer alıyor. Türkiye’de pek yaygın olmayan Bocce, Ragbi, Hokey, Kroket, Körling, Softball, Korfball, Badminton, Tenis, Paten, Halk oyunları ve Geleneksel Türk Okçuluğu gibi dallarında eğitim alan öğrencilerin hedefi ise dereceler elde etmek. Beden eğitimi öğretmeni Suat Arı okula ilk geldiğinde hiçbir spor dalında eğitim almamış öğrenciler olduğunu belirterek, “4 sene önce köye atandığımda hiçbir branşta eğitim almamış öğrenciler vardı. 4 yıllık emeğimiz sonunda yaklaşık 13 ile 14 branşta eğitim verdik. Çeşitli müsabakalarda ulusalda dereceye girdik. İl bazında kupalarımız ve derecelerimiz var. Genellikle branşlarımız sıra dışı branşlar. Köy yaklaşık 800 nüfusluk ve merkeze 80 kilometre uzaklıkta. Şartlarımız çok zor ama hiçbir zaman sitem etmedik. Sadece bu branşlarda neler yapabileceğimizi düşündük” dedi.

“Hepsi aldıkları lisans ve eğitimlerden müsabakalara çıkıyorlar”

120 öğrencinin eğitim aldığı branşta müsabakalara çıktığını belirten Arı, öğrencilerin sadece eğitim alarak, bırakmadıklarını söyledi. Asla pes etmediklerini belirten Arı, “Bizim hokey sahamız yok deyip çalışma yapmayı bırakmıyoruz. Hokey sahamız yok ama Türkiye dördüncüsü hokey takımımız var. Denizli’nin ilk ragbi çalışmalarını yapan köy takımımız var. 800 kişilik bir köyde birçok branşta Denizli ilimizi temsil eden takım var” diye konuştu. Aileleri ikna sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Arı, “Sıkıntılı zamanlar geçirdik. 4 sene önce geldiğimde tek tek velilerin evlerini dolaştığım oldu. Veli toplantısında tartıştığım veliler oldu ve çok şükür o günlerden buralara geldik. Velilerimiz çocuklarla beraber aktif spor yapıyorlar. Hatta bazen sıkıntı yaşıyoruz, veliler ve çocuklar aynı anda spor yapmak istiyor ve kalabalık olduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu branşlarda da derece elde etmek istiyoruz”

Bazı ailelerin karşı çıkmasına rağmen başaracaklarına inandıklarını ifade eden öğrencilerden Nazlı Atik, “1.5 yıldır hokey oynuyorum. Hokey maçlarına gittim ve bu konuda iyiyiz. Daha sonra farklı branşlara adım attık. Bu branşlarda da derece elde etmek istiyoruz. Bazı aileler karşı çıksa da biz başaracağımızdan inandığımız için bu yola çıktı” şeklinde konuştu. Ailelerin ön yargılarının kırıldığını belirten veli Ramazan Atik ise “Ailelerde ilk önce tepki olsa da sonradan ön yargıyı kırmayı başardık. Şuanda 120’ye yakın öğrencimiz lisanslı olarak spor yapıyor. Veliler ilk başta sporla bir yere gelinmeyecek gibi bakıyordu” diye konuştu.

“Şartlar ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz”

Daha önce sporla ilişkileri yokken şimdi farklı branşlarda eğitim aldıklarını belirten Hatice Pekacar, “Hayatımızda hiç spor yapmamışken şimdi birçok branşta eğitim aldık. Her spordan da yeni şeyler öğrendik ve ufkumuz değişti. Spor artık bizim için eğlence değil yeni bir yaşam biçimi haline geldi. Şartlar ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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