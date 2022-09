11 yıl sonra ilk adımlarını atan Betül tedavisi için yardım bekliyor

DENİZLİ (İHA) – Muğla’da doğum sırasında yaşanan rahatsızlığından dolayı 11 yıldır hiç yürüyemeyen 13 yaşındaki Betül Dal, Denizli’deki 2 yıllık tedavi sonrası ilk adımlarını attı. Yaşıtları gibi koşup oynamak isteyen Betül’ün ailesi, kızları için Muğla Valiliğinin başlattığı ikinci yardım kampanyasına destek beklediklerini açıkladı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Betül Dal’ın, doğumu esnasında beynine bir süre oksijen gitmedi. Yaşamsal faaliyetleri kısa süreliğine duran Betül, doktorların müdahalesi ile tekrar yaşama döndürüldü. 2 yaşında iken çocuklarda ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Serebral Palsi (SP) ve Miyopati hastalıklarına yakalanan Betül, 5 kez ameliyat olmasına rağmen 11 yaşına kadar hiç yürüyemedi. Muğla Valiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyasında elde edilen gelir ile Pamukkale’deki Nobel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde tedavi görmeye başlayan Betül, 2 yıl sonra cihazlar yardımıyla da olsa ilk adımlarını atmaya başladı. Yaşadığı heyecanla kardeşleri ve yaşıtlarıyla koşacağı günlerin hayalini kuran Betül ve ailesi, kısıtlı imkanlarıyla tedavi sürecine devam ederken; Muğla Valiliği, Betül Dal için ikinci bir yardım kampanyası daha başlattı.

İyileştikten sonra kardeşleriyle futbol oynamak istediğini ifade eden Betül Dal, “Tedavim iyi gidiyor. İyi olmaya çalışıyorum. İyileştiğim zaman abimle futbol oynamak istiyorum” diye konuştu.

Kızının bir an önce iyileşmesini hayal etiklerini ve bu süreçte desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Umut Dal da başlatılan ikinci yardım kampanyasının 4 gün sonra sona ereceğini hatırlatarak yardım çağrısını yineledi. Dal, “Kızım 2 yıldır tedavi gördüğü Özel Nobel Tıp Merkezi’nde bir aile ortamı oluştu. Tedavi görebilmesi için Muğla Valiliği kampanyası ile geldik. Şuanda ilk kampanya bittiği için ikinci kampanyayı Valimiz onayladı. İlk önce Muğla’da ameliyat oldu ve sonrasında burada tedaviye başladık. Ben kendim emniyet mensubuyum, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de destek veriyor. Devletimiz yeterince desteği veriyor. Fakat tedavi giderleri çok pahalı olduğu için kampanyayla bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Tedavimiz havuz terapisi ile başlıyor. Dışarıda yürüyemeyen kızım, havuz içerisinde istediği hareketi yapıyor. Bizim için en önemli faktör Özel Nobel Tıp Merkezi’nin havuz tedavisidir. Bire bir tedavide eklemler ve kaslar çalıştırılıyor. Elektro terapi ve termal suyun oluşturduğu bir çamur var. Bu çamurla vücut kaplanıp çamur terapisi yapılıyor. Robot tedavisi ile her gün bu şekilde devam ediyor. İlk geldiğinde hiç ayağa kalkamıyordu. Kalçada çok zayıflık vardı, kaslarda, eklemlerde güçsüzlük durumu söz konusuydu. Şuanda bu tedavi ile kızım zorlayarak ayağa kalkabiliyor. Adımlarını da cihazlarla atabiliyor. Umudumuz bir an önce sağlığına kavuşması, iyileşmesidir. Yardımcı olmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız bana 05304767794 numaralı telefonumdan istedikleri zaman ulaşabilirler” şeklinde konuştu.