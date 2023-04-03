102 yıllık dinmeyen acı

Denizlililer 102 yıl önce Yunan işgali sırasında Cabar Köyü’nde yakılarak katledilen 83 şehidi unutmadı. İki yıl önce yapılan Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve büstüne çelenk bırakılarak şehitler anıldı.

Milli Mücadele sırasında 2 Nisan 1921 tarihinde Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi’nde Yunan işgal kuvvetlerince yakılarak katledilen 83 şehit unutulmadı. Bu çerçevede katliamın 100. yıldönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesince, büst mezarla ölümsüzleştirilen ve Denizli’nin ilk milli mücadele şehitliği olarak kayıtlara geçen Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve büstünde anma programı düzenlendi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gaziler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Osman Zolan, Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve büstüne çelenk bıraktı.

Denizli’nin kadim tarihi yaşatılıyor

Cabar Mahalle Muhtarı Nuri Şahin, şehitliğin kazandırılmasında büyük emeği olan Başkan Osman Zolan’a ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Turgut Tok ise, Denizli’nin ilk milli mücadele şehitliğinin ilk hali ile şimdiki halini kıyasladığında duygulandığını ifade ederek, emek veren herkesi yürekten kutladığını söyledi. Prof. Dr. Tok, “Şükürler olsun son dönemde belediyemiz, üniversitemiz, valiliğimiz, kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmalarla Denizli’nin kadim tarihi hakkında çok önemli gelişmeler oldu” dedi. Çivril Belediye Başkanı Vural da, şehitliğin ilçeye kazandırılmasında büyük katkıları olan Başkan Zolan ile önceki dönem Cabar Mahalle Muhtarı Nuri Kaya’ya teşekkür ederek, bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Haçlı zihniyetinin amacı değişmez

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 102 yıl önce meydana gelen katliamı unutmamak, şehitleri anmak ve vatanın nasıl kazanıldığını bir kez daha hatırlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Zolan, “Cabar, düşmanların vatanımızı işgal ettiklerinde yaşanacakların en acı örneklerinden biridir. Son 50 yılda yaşadığımız terör olaylarında da aynı zihniyet var. Haçlı zihniyeti şekil, yöntem, kılıf değiştirir ama amacı değişmez. Bizi bu topraklardan def ederek, güçsüz bırakmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Uyanık olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, daha çok çalışıp, daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor” dedi.

Şehitliğe çiçek bıraktılar

Yunan işgali sonrası, Başkomutan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verilen mücadele ile aziz Türk milletinin düşman işgalinden kurtulduğunu anlatan Başkan Zolan, “Çok şükür bugün hür ve özgür bir şekilde yaşıyoruz. Çanakkale’de, Dumlupınar’da ve yurdun dört bir tarafında verdiğimiz mücadeleler ile ayaktayız. Sizlerin gayreti ile vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve büstünde Kur’an- ı Kerim tilaveti okundu. Başkan Zolan ve beraberindekiler duaların ardından şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Öte yandan Cabar Ağıtında geçen Gökpınar Çeşmesi, hayırseverler tarafından bakımı yapılmasının ardından Başkan Zolan ve beraberindekilerin katılımıyla hizmete alındı.