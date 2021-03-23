’100 Güne 100 Kitap’ projesiyle öğrencilere kitap sevgisi aşılanıyor

100 güne 100 kitap eTwinning projesi ekibinin özverili çalışmaları ile büyük bir aileye dönüştü. Böylece pandemi sürecinde öğretmenler büyük destek göstererek çocuklara kitap sevgisini aşılamış oldu.

Denizli’de Pamukkale Hasan Veli Üğür Anaokulu Öğretmeni Ebru Öztürk, Pamukkale Ahmet Çalışkan Anaokulu Öğretmeni Hürriyet Burhan ve Pamukkale Berna Dalaman Anaokulu Öğretmeni Deniz Özer’inde ortağı olduğu projede pandemi sürecinde etkinliklerini sosyal medya üzerinde gerçekleştiren öğretmenler, toplumca içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde çocukları yalnız bırakmayarak evlerinde onlara misafir oldular. Kocaeli - Gölcük İlçesi Düzağaç Anaokulu öğretmeni Merve Yağcı’nın 2017 yılında hayata geçirdiği eTwinnning projesi “100 Güne 100 Kitap” 4 yıldır istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Projenin kısa sürede ilgi gören sosyal medya hesapları 33 bini geçen izleyiciye ve öğrenciye ulaştı. 150 öğretmenin “Evde kalın çocuklar biz size kitap okuruz “ sloganı ile ter döktükleri projede; çocuklara kitap sevgisini aşılamak için ellerinden geleni yapan öğretmenler kaliteli kitap seçimi için hem velilere örnek oluyorlar hem de çocukların kaliteli zaman geçirmesini sağlıyorlar. Aynı zamanda alanında değerli akademisyenlerle ve çocuk kitabı yazarlarıyla da canlı yayınlar yaparak velileri birçok konuda bilgilendiriyorlar.

Cezaevinde anneleriyle beraber kalan çocuklar için kütüphane

Proje ortağı öğretmenler yaptıkları sosyal çalışmalarla toplumda farkındalık oluşturdular. 17 ilde Kadın Kapalı Cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için çocuk kütüphanesi kuran proje ortağı 150 okul öncesi öğretmeni projenin sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak, yayınevlerinden izinli bir şekilde telif haklarına da saygılı olarak, çocuklara etkileşimli kitap okuyor. Özellikle tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitimden faydalanamayan çocuklarımızı, kaliteli içerikli kitaplarla buluşmasını sağlamak, ailelerle öğrencilerin etkili ve nitelikli zaman geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla başlanan canlı yayınlarla 1 yıl içinde binlerce çocuğa ulaşılmıştır.