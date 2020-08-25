100 bin dolarlık makina anlaşması
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETİNE BAŞLAYALI 2 YIL OLAN ÖZEL EĞİTİM KURUMU, ÜLKEMİZİN EN İYİ TEKNİK KOLEJLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ. KOLEJ’DE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DAHA İYİ UYGULAMALI EĞİTİM ALMASI İÇİN DENİZLİ OSB YÖNETİMİ TARAFINDAN YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR.
Eğitim öğretim faaliyetine başlayalı 2 yıl olan özel eğitim kurumu, ülkemizin en iyi teknik kolejlerinden biri haline geldi. Kolej’de öğrenim gören öğrencilerin daha iyi uygulamalı eğitim alması için Denizli OSB Yönetimi tarafından yatırımlar devam ediyor.
Toplam 1800 metrekarelik yemekhane, konferans salonu, laboratuvarlar, teknoloji sınıfları inşaatını tamamlayan Kolej, makine portföyünü ve laboratuvarlarını modern cihazlarla donatıyor. Son dönemlerde sanayicilerin nitelikli ara eleman sıkıntısını gidermek amacıyla kolları sıvayan OSB yönetim kurulu, öğrencilerin daha nitelikli yetişmesi için inşaat, makine ve donanım konusunda gerekli çalışmaları yaptıktan sonra alımları gerçekleştiriyor. Kamu Bankası ile 100 bin dolarlık makine ve ekipman alımı için yapılan imza törenine OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir USLU, Başkan Vekili Necip FİLİZ ve OSB Bölge Müdürü Ahmet TAŞ katıldı.
Yapılan tüm masraflar sanayicilere hizmet olarak dönecektir diyen Başkan Uslu, “OSB Yönetim Kurulumuz nitelikli ara eleman problemini çözmek için aldığı kararla makine, ekipman ve inşaat yatırımlarına devam etmektedir. Yaptığımız tüm masraflar sanayicimize hizmet olarak dönecektir. Bölgemiz, Denizli ve Ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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