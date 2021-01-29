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10 yıl üzerinde çalıştığı projeyle evini güneşle ısıttı

Denizli’de 72 yaşındaki Ahmet Gözlükaya, on yıl üzerinde çalıştıktan sonra ‘Güneş ısısıyla ısıtma’ projesini hayata geçirdi. Tamamen yerli ve milli ürünlerden dört adet güneş ısı paneli üretimi yapan Gözlükaya, Bağbaşı Mahallesi’ndeki 155 metre kare evini güneşin ısısıyla ısıtmayı başardı. Aynı sistemle yazında ürünler tamamen doğal ısı kaynağı güneşle kısa sürede kurutulabiliyor.

DENİZLİ 29.01.2021, 14:33
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10 yıl üzerinde çalıştığı projeyle evini güneşle ısıttı

Denizli’de 72 yaşındaki Ahmet Gözlükaya, on yıl üzerinde çalıştıktan sonra ‘Güneş ısısıyla ısıtma’ projesini hayata geçirdi. Tamamen yerli ve milli ürünlerden dört adet güneş ısı paneli üretimi yapan Gözlükaya, Bağbaşı Mahallesi’ndeki 155 metre kare evini güneşin ısısıyla ısıtmayı başardı. Aynı sistemle yazında ürünler tamamen doğal ısı kaynağı güneşle kısa sürede kurutulabiliyor.

Yıllarca doğal tarım ürünleri ticareti yapan, doğal ürünlerin kısa sürede doğal yollardan kurutulmasıyla ilgili projeler hazırlayan iktisatçı Ahmet Gözlükaya, 10 yıllık ARGE çalışmasının ardından kışın ısınmada yazında ürün kurutmada kullanılabilecek ‘Güneş Isısıyla Isıtma’ Projesini hazırladı. Tamamen yerli üretim olan JTP, polikarbon ve camdan güneş ısı paneli yapan Ahmet Gözlükaya, evini hiç masraf yapmadan güneşten ısıtmayı başardı. Faturalardan kurtuldu. Sistemi Türkiye’de ilk Denizli’de kendi evinde denemesini yaptığını anlatan Gözlükaya, “Sistem Türkiye’de ilktir. Isıtmaya yönelik sistemdir. Türkiye’nin en büyük sorunu, ısıtma teknolojisi daha doğrusu güneş ışığının ısıya dönüştürülmesi teknolojisi. Sellektif yüzeyde yapılan çalışma. 10 yıldır uğraşıyorum. Kışın ısınmada yazında kurutmada kullanılabilecek sıcak hava panellerinin imalatını yaptık. Bunu yapmamızdaki amaç halkımızın daha sıcak daha ısınılabilir şekilde ısınmasını sağlamaktır. Bir sıcak hava paneli 30, 35 metre kare odayı evi ısıtabilir. Dışarıda güneş olduğu takdirde, biz bunu fazlasıyla ısıtıyoruz. Fazla ısıyı kullanabilmek amacıyla odalara dağıtımda yapabiliyoruz. Dört panelle yaptığımız bir çalışma Denizli Bağbaşı’nda 155 metre karelik daireyi rahatlıkla ısıtabiliyoruz. Bunun amacı doğal gaz faturalarını indirebilmek" ifadelerini kullandı.

“Güneş fatura kesmez”

Denizli’de ve Türkiye’de güneş ısısının bir çok alanda kullanıldığını anlatan Gözlükaya, “Güneş fatura kesmez. Bunu halkımız çok iyi biliyor. Güneşi rahatlıkla su ısıtmada kullanıyor. Bundan sonra da hava ısıtmasıyla kullanılarak hem evlerde mekan ısıtma okulları, iş yerlerini ısıtmada resmi dairelerde faturaları yarı yarına indirebilecek bir sistem. Yüzde 40 ile yüzde 70 arasında tasarruf sağlayabilecek bir sistem. Bu sisteme göz göre göre hayır diyemeyiz. Dünya da bu sistem bu teknoloji kullanılıyor. Güneşi çok az olan ülkelerde Finlandiya’da, İsviçre’de, Almanya’da, Danimarka’da, çok rahat bunlar kullanılıyor. Biz neden kullanmayalım. Orman köylülerimiz, ova köylülerimiz bunu kendi çapında bir kabine monte edildiği takdirde, evini rahatlıkla kışın ısıtabileceği gibi o kabinde yazında ürününü kurutabilecek. Yerine göre 50 kilogram dan, 500 kilograma 1 tona kadar kurutma imkanı var. Biz bu sistem üzerinde 2009 yılından bu yana çalışıyoruz. Patentini aldık ve ısıtmada kullanma amacıyla ilk deneyimi Denizli’de yapıyoruz. Denizli istediği takdirde bunu bölgesel bazda güneş enerjisi sistemiyle ısınabilir” şeklinde konuştu.

"Isı depolanabilecek"

Yakın bir tarihte güneşten elde edilecek ısının depolanmasının da yapılabileceğine dikkat çeken Gözlükaya, “Sistemle birlikte bir 1,5 yıl içinde de ısıyı depolama sistemi gündeme gelecek. Şu anda dünyada çözüldü. Isı depolanabiliyor. Nasıl elektrik akülerde bataryalarda depolanabiliyorsa, güneş panellerinden elde ettiğimiz sıcak su nasıl boyner vasıtasıyla bir hafta, on gün ısısını muhafaza ediyorsa, ısıda bir takım karışımlar yardımıyla depolanabilir. ARGE çalışmamız bitiyor. Çalışmadan sonra her evde 2 ile 3 metre küplük bir sistemle evin ısısı sağlanabilecek. Bu çok uzak değil yakın. 1, 1,5 yıl sonra hazır. Bazı Avrupa ülkelerinde bu yaşanıyor. Bölgesel ısıtma yapılabiliyor. Sistemin mutlaka güneş görmesi gerekiyor. Güneye bakan bir cephe duvar, balkon olabilir. Güneş gördüğü takdirde, hem yazın hem kışın kullanılabilir. Yazın kurutmaya yönelik orman köylüleriniz ev hanımlarımız kooperatiflerimiz rahatlıkla dört panelle her seferde 150 kilograma yakın ürünü kurutabilirler” diye konuştu.

“Yazın kurutma kışında ısınmaya yönelik bir sistem”

Sistemin maliyeti hakkında bilgi vererek kışın ve yazın kullanılabileceğini anlatan Gözlükaya, “İki üç gün içinde yazın nedir, bedava enerji. Onun için sistem yazın kurutma kışında ısınmaya yönelik bir sistem. Sistemin maliyeti yerin büyüklüğüne göre 10 ile 15 bin TL ye kurulabilir. Burada üç farklı sistem var. Aşırı güneş alan yerlerde daha ucuz maliyetle jtp kullanılarak yapılan panel var. Polikarbon var, birde cam var. Üç çeşit sistem hazırladık. Akdeniz, Ege JTP veya polikarbon dan üretilen ısı panellerini çok rahat kullanabilir. Karadeniz bölgesi orta Anadolu cam ısı paneli kullanabilir. Isıtmada sıcaklık 25 ile 30 derece de kaldığında hiçbir zaman doğal gazın yanmasına fırsat vermez. Isının depolanması ve sistemin kurulumunun hızlanmasıyla Türkiye’de ısınma problemi çözülmüş olur” dedi.
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