10 yaşında başladığı sanatını 65 yıldır ahşaplara işleyerek sürdürüyor

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde 10 yaşından bu yana ağaçtan oyma işlemi yaparak hem sanatını sürdürüp hem de geçimini sağlayan 75 yaşındaki Hamza İlke, son yıllarda plastik mutfak eşyalarını kullanmayı tercih etmeyenler tarafından yoğun talep gördüğünü söyledi.

Denizli’nin Beyağaç ilçesine bağlı Sazak Mahallesi Ericek Mevkii’nde yaşayan 75 yaşındaki Hamza İlke, 10 yaşından bu yana küçük el aletlerine olan ilgilisi sürdürüyor. İlke’nin büyük bir özveriyle yaptığı malzemeler kendisine hem meslek hem de kazanç oldu. İlke, genellikle ceviz, dut ve armut ağaçlarından kepçe, kaşık, oklava, hapaz, yasteç, fırıncı küreği ve oyun kaşıkları yapıyor. Oyma işleminin yorucu ve zahmetli bir iş olduğunu söyleyen İlke, yaptığı her bir ürünün bir gününü aldığını belirtti. İlke, son yıllarda plastik mutfak eşyalarını kullanmayı tercih etmeyenlerin ağaç ürünlerine tekrardan dönmeye başladığına dikkat çekti.

“Ufak yaşlarımdan beri bu işlerle uğraşıyorum”

Müşterilerinin tahta kaşıkla, kepçeyle karıştırılan yemeğin daha lezzetli olduğunu söyleyen Hamza İlke, “Ufak yaşlarımdan beri bu işlerle uğraşıyorum. Eskiden yoğurt ayran dövmek ve yağ yapmak için düven yapardım. Bunlarla uğraşarak vakit geçiriyorum. Kepçe, kaşık, yasteç ve oklava’yı ağaçtan elde ederek yapıyorum. Ağaçtan birçok şey yapıyorum. Genellikle ürünleri dut, ceviz ve armut ağacından kullanıyorum. Geri kalanı ağaç türleri pek uygun değil. Bir kepçe yapmak benim bir günümü alıyor. Bu ağaçları kurumadan işlemek gerekiyor. Gölgede saklarsan çatlamaz ve yarılmaz” dedi.

“Yemeklerde plastik malzeme kullanan kişiler lezzetti almadıklarını söylüyor”

Son zamanlarda vatandaşların plastik malzeme yerine ağaçtan elde edilen ürünlere rağbet gösterdiğini belirten İlke, “Talep şu anda iyi ve genellikle alan buradan alıyor. Plastikleri tercih etmiyorlar. Yemek yapacak olan lokantalar veya düğünlerde yemek yapacak kişiler daha çok ağaç kepçe istiyor. Oklava, hapak ve yasteç isteyen vatandaşlar sağlık açısından plastiği beğenmiyorlar. Yemeklerde plastik malzeme kullanan kişiler lezzetti almadıklarını söylüyor. 60 ile 70 liraya satıyorum ama müşterisine göre bu fiyatlar değişiyor” diye konuştu.