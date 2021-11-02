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10 kadından 2’sinde görülen vajinismusun tedavisi mümkün

Psikolojik kaygılar ve yanlış inanışların etkilediği vajinismus hakkında bilgi veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, rahatsızlığın tedavisinin mümkün olduğunu ve bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

DENİZLİ 02.11.2021, 11:45
10 kadından 2’sinde görülen vajinismusun tedavisi mümkün

Psikolojik kaygılar ve yanlış inanışların etkilediği vajinismus hakkında bilgi veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, rahatsızlığın tedavisinin mümkün olduğunu ve bir uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

Çiftlerin cinsel birleşmesi sırasında bilinçdışı ve psikolojik nedenlerle gerçekleşen, verilere göre her 10 kadından 2’sinde görülen vajinusmus, çiftler arası uyuma, aile bütünlüğüne büyük darbe vuruyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, çiftlerin kabusu haline dönüşen vajinusmus hakkında önemli bilgiler paylaştı, belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Zeybek, Türkiye’de her 10 kadından 2’sinde görülen, çiftlerin birleşmesi sırasında bilinçdışı ve psikolojik nedenlerle ortaya çıkan vajinismus için tedavinin mümkün olduğunu ve bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Rahatsızlık ile ilgili önemli detayları paylaşan Zeybek, “Vajinismus, vajina girişindeki pelvik kasların istemsizce kasılması sonucu, penisin vajinaya giriş yapamaması, cinsel birlikteliğin gerçekleşememesi durumuna denir. Kadının eşini, partnerini itmesi, bacaklarını kapatması gibi fiziksel tepkilerde var. Bu durum cinsel birliktelik arzulanıyor olsa dahi ortaya çıkabilir. Önceden 10’da bir kadında rastlanan vajinismus günümüzde, 10’da 2 kişiye kadar çıktı. Vajinismusun temelinde birçok farklı neden yatabilir. Bunlar; cinsel mitler, kalıplaşmış cinsel ön yargılar, bilgi beceri ve cinsel deneyim eksikliği, cinsel hiçbir bilginin olmaması, yetersiz olma hissi, gebe kalma korkusu, cinsel taciz, istismara uğramış olmak veya böyle bir duruma tanık olmak, vajinal mantar enfeksiyonları, travmatik doğum veya jinekolojik işlem öyküsü, ilk cinsel ilişkinin aşırı ağrılı olacağı inancı gibi birçok sebep öne çıkıyor” dedi.

“Tedavi edilebiliyor”

Vajinismusun genellikle psikolojik nedenler dolayısıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu belirten Zeybek, “Vajinismus hastalığı genellikle psikolojik sebeplere bağlı gelişmesi nedeniyle kendi kendine tedavi edilebilecek bir hastalık değildir. Mutlaka hasta ve eşlerinin bir hekime birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön görüşmede başvuru yapan çifte yaşadıkları ortam ve birbirleriyle olan ilişkileri gibi aile öyküleri sorulur. Bunun dışında hastaya jinekolojik muayene yapılır ve diğer problemlere bağlı etkenler araştırılır. Fiziksel muayene sonrasında ailenin de durumu göz önünde bulundurularak kişiye özel bir tedavi planı oluşturulur. Hekimin uygun görmesi ile birlikte cinsel terapi seansları düzenlenebilir. Vajinismus tedavisinde davranışsal terapiler uygulanabilmektedir. Vajinismus hastaları, doğru tedavi yöntemleriyle cinsel mitler nedeniyle oluşan kaygı ve korkuyu yenebilir ve sağlıklı bir cinsel hayata sahip olabilir. Bunların yanı sıra vajina girişini rahatlatacak bir takım egzersizler ve uygulamalar tavsiye edilebilir. Tek başına ya da eşle yapılacak egzersiz ve ödevler verilir. Vajinismus bir çift problemi olarak ele alınmalıdır. Uzun zamanda eşler arasında uzaklaşma ve eşlerin birbirlerinden kopmasına neden olabilir. Vajinismus, tıbbi yardım almaktan çekinilmesi sonucunda, çiftlerin kendi kendilerine deneyerek çözüm bulabileceği bir rahatsızlık değildir. Uzun süre yapılan denemeler cinsel ve duygusal travmalara neden olabilmektedir” diye konuştu.

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