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10 binlerce Denizlili deve güreşi heyecanını doyasıya yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenen deve güreşlerine 10 binlerce kişi akın ederken, güreşlerde 140 pehlivan deve kıran kırana mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın sahibi Denizli’den ‘İsra Bıçak’ oldu.

DENİZLİ 27.02.2022, 16:55
10 binlerce Denizlili deve güreşi heyecanını doyasıya yaşadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde düzenlenen deve güreşlerine 10 binlerce kişi akın ederken, güreşlerde 140 pehlivan deve kıran kırana mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın sahibi Denizli’den ‘İsra Bıçak’ oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Deve Güreşleri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde gerçekleşen deve güreşlerine Denizlililer başta olmak üzere çevre illerden de güreş severler bu özel organizasyona akın etti. Tribünlerin tamamının dolu olduğu Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’ne gelen seyircileri selamlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Denizli’nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelen 140 pehlivan devenin kıran kırana mücadelesi ise nefesleri kesti. Kadın ve çocuklarında yoğun ilgi gösterdiği Denizi Büyükşehir Belediyesi Deve Güreşleri’nin açılış konuşmasını yapan Başkan Osman Zolan, göreve geldikleri günden bu yana geçmişi gelecek ile buluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

“Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyoruz”

Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Değerlerimizi, geleneklerimizi yitirmiş, kaybetmiş olsak biz olmayız. Başka milletlerden farkımız kalmaz. Onun için bizi biz yapan değerlerimizi dün sahip çıktığımız gibi bugün de sahip çıkıyoruz. İnşallah birlikte yarın da hep beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü Türk milleti olarak bu değerlerimizle donanmışız. Deve güreşlerimiz de bizim bu değerlerimizden biri. Buna da sahip çıkmak adına geçmişte üç defa yapmıştık. Pandemi ve salgın sebebiyle ara verilmişti. Bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Davetimize icabet eden hemşerilerime çok teşekkür ediyorum."

“Yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak halkın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Zolan, "Programlarımız devam edecek. İnşallah başka etkinliklerimizde de bir araya geliriz. Allah’ım sağlık sıhhat versin, yolumuzu açık etsin. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Müsabakalar nefes kesti

Öte yandan 140 pehlivan devenin kıyasıya mücadele ettiği güreşlerde vatandaşlar bir yandan güreşleri heyecanla izlerken bir yandan da cep telefonu kamerasıyla o anları görüntülemeyi ihmal etmedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın sahibi Denizli’den ‘İsra Bıçak’ olurken, Valilik Kupası finali beraberlikle sonuçlandı ve birinciliği ‘Kara Cennet’ ile ‘Mirzabey’ adlı pehlivan develer paylaştı.

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