1 milyonluk 26 ton saf bakır çalan hırsızlar yakalandı
KOCAELİ’NİN HEREKE LİMANINDAN DENİZLİ’YE HAM BAKIR MALZEMESİ TAŞIYAN TIRLARDAN BİRİNİN NAKLİYE DOLANDIRICILIĞI YAPMASI ÜZERİNE DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YANKESİCİLİK VE DOLANDIRICILIK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN 1 MİLYON 50 BİN TL DEĞERİNDE OLDUĞU ANLAŞILAN 26 BİN 200 KİLOGRAM SAF BAKIR ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Kocaeli’nin Hereke Limanından, Denizli’ye ham bakır malzemesi taşıyan tırlardan birinin nakliye dolandırıcılığı yapması üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 milyon 50 bin TL değerinde olduğu anlaşılan 26 bin 200 kilogram saf bakır ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Hereke limanından Denizli’ye ham bakır malzemesi taşıyan tırlardan birinin nakliye dolandırıcılığı yaptığı ve malzemelerin çalındığı bildirilmesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri takibe geçti. Yapılan operasyon neticesinde inşaat halindeki binada üzerleri branda ile kapatılarak saklanmış halde bulunan çalıntı malzemeler ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL değerinde olduğu anlaşılan 26 bin 200 kilogram saf bakır ele geçirildi. Olayla ilgili olarak daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunan 1 şüpheli ile yine çalıntı malzemeleri sakladığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, 26 bin 200 kilogram saf bakır sahibine teslim edildiği belirtildi.
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