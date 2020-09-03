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1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılar Şanlıurfa’da yakalandı

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ’DE BİR ÇİFTİ TELEFONLA ARAYARAK POLİS VE SAVCI OLARAK TANITAN 2 ŞAHIS, VATANDAŞLARI FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ VE KARA PARA AKLAMA GİBİ BAHANELER İLE TOPLAMDA 1 MİLYON TL DOLANDIRDI. DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUCU ONLARCA ARAÇ VE GÜVENLİK KAMERASI İZLENEREK ŞAHISLARI YAKALADI.

DENİZLİ 03.09.2020, 15:00
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1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılar Şanlıurfa’da yakalandı

Denizli’de bir çifti telefonla arayarak polis ve savcı olarak tanıtan 2 şahıs, vatandaşları FETÖ terör örgütü ve kara para aklama gibi bahaneler ile toplamda 1 milyon TL dolandırdı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışması sonucu onlarca araç ve güvenlik kamerası izlenerek şahısları yakaladı.

Denizli’de 2 şahıs, bir çifti telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Polis ve savcı sıfatı ile aradıkları çifte Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama ve FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlarından 65 yıl hapis cezası ile dava açıldığını söyledi. Operasyon yaptıklarını söyleyen şahıslar, hesaplarındaki tüm paraları çekmeleri gerektiğini ve bu sayede şüphelileri yakalayacaklarını söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen çifte bankada ki tüm hesaplarını yanı sıra kredi çektiren ve gayrimenkullerini sattıran dolandırıcılar farklı tarihlerde poşet içerisinde toplam 1 milyon TL’yi sivil polis sandığı kişilere teslim etti.

189 güvenlik kamerası ve 171 PTS kaydı incelendi

Dolandırıldığını fark eden çift, polis ekiplerini ihbarda bulundu. İhbar üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Şüphelilerin tespiti için uzun süreli çalışma yürüten polis ekipleri dolandırıcıları yakalamak için adım adım iz sürdü. 189 farklı iş yeri ve eve ait güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis ekipleri şüphelilere ait olduğu düşünülen 171 araca ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kaydını inceledi.2

Şanlıurfa’ya kaçmışlar

Kimlikleri tespit edilen şahısları takibe alan polis ekipleri şahısları Şanlıurfa’da olduklarını tespit etti. Denizli’den Şanlıurfa’ya giden özel ekip ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri koordineli çalışarak şahısların adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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