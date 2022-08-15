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1 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Denizli’ye araç ve farklı yöntemlerle 1 kiloya yakın uyuşturucu madde sokmaya çalışan 4 şüpheli, farklı operasyonlarda yakalandıktan sonra tutuklandı.

DENİZLİ 15.08.2022, 17:09
1 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Denizli’ye araç ve farklı yöntemlerle 1 kiloya yakın uyuşturucu madde sokmaya çalışan 4 şüpheli, farklı operasyonlarda yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli’de güvenlik güçleri kente farklı yerlerden uyuşturucu getirileceği bilgisi doğrultusunda düğmeye bastı. Şüphelileri takip eden ekipler, 1 kişiyi 568 gram metamfetamin maddesiyle beraber yakaladı. Devam eden çalışmalar ile birlikte takip edilen bir araç düzenlenen operasyonla alındı. Yapılan aramada 3 kişi ile birlikte 452 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Toplam 4 kişi işlemleri için emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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