Deniz Dikkaya'nın Kariyer Yolculuğu

Deniz Dikkaya, 28 yıllık geniş bir turizm sektöründeki deneyimiyle tanınıyor. Kariyerinde Marriott Hotels, Hilton Hotels ve Wyndham Hotels gibi uluslararası zincirlerde ve Divan Grubu Otelleri’nde üst düzey yönetici olarak görev aldı. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde, otel operasyonlarından satış ve pazarlama yönetimine kadar çeşitli alanlarda deneyim kazandı. Dikkaya, turizm sektörüne değer katmayı misyon edinmiş bir profesyonel olarak tanınıyor.

Uluslararası Arenada Başarılar

Dikkaya, etkinlik ve banket segmentlerinde de fark yaratarak, uluslararası arenada ses getiren projelere imza attı. WTM London, ITB Berlin ve ILTM Cannes gibi önemli fuarlarda görev aldığı markaları başarıyla temsil etti. Ayrıca, sektördeki liderlik becerilerini tescilleyen “Turizmde Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü” ve “Satışta Yılın Lideri” gibi ödüllerin de sahibi.

Artaş Oteller Grubu’nun Güçlü Portföyü

Artaş Oteller Grubu’nun bünyesinde, Swissotel Resort Bodrum Beach, Radisson Collection Hotel Vadistanbul, Radisson Residences Vadistanbul, Mövenpick Living Çamlıvadi ve Saklıvadi, Radisson Hotel Sultanahmet, Radisson Residences Avrupa TEM, Radisson Blu Hotel Kayseri gibi 12 uluslararası otel yer alıyor. Ayrıca, TEMA projesi kapsamında yeni açılacak olan Marriott Executive Apartments TEMA ile grup, turizm sektöründeki güçlü konumunu korumayı hedefliyor.

Yeni Görevindeki Hedefler

Deniz Dikkaya, yeni görevinde Artaş Oteller Grubu’nun satış ve pazarlama stratejilerini bir üst seviyeye taşıyarak, grubun misyon ve vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.