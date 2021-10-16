Demi Rose’un derin dekolteli pozları olay oldu!

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Instagram hesabında 18.1 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında üne kavuşan İngiliz yıldız, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.