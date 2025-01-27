DeepSeek’in Yükselişi ve Rekabetin Kızışması

Aralık ayının son haftasında piyasaya sürülen DeepSeek-V3, kısa sürede elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşen uygulama, düşük maliyetle büyük başarı elde etmesiyle de Silikon Vadisi’ni sarstı. DeepSeek, 671 milyar parametreye sahip modelini sadece 5,6 milyon dolar harcayarak ve 2048 adet Nvidia H800 çipi kullanarak eğittiğini açıkladı. Bu maliyet, OpenAI ve Google gibi rakiplerin benzer modeller için harcadığı bütçelerin çok altında.

Başka bir Çinli teknoloji devi olan Baidu, üretken yapay zeka platformu Wenku ile 40 milyon ödeme yapan kullanıcıya ulaşarak piyasadaki Çin hakimiyetini daha da güçlendirdi.

ABD ve Avrupa Teknoloji Devleri Sarsılıyor

Çinli şirketlerin bu agresif hamleleri, OpenAI, Google ve Meta gibi devlerin sektördeki hakimiyetine meydan okunacağı beklentilerini artırdı. DeepSeek’in başarısının ardından küresel piyasalarda çip ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

Nvidia hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 değer kaybetti.

piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 değer kaybetti. Hollanda merkezli çip makineleri üreticisi ASML , yüzde 8 geriledi.

, yüzde 8 geriledi. Broadcom hisselerinde kayıplar yüzde 13'ü bulurken, AMD'nin hisseleri yüzde 5'e yaklaştı .

kayıplar yüzde 13'ü bulurken, . Intel yüzde 3,4, Qualcomm yüzde 1,3, Arm ise yüzde 2,4 değer kaybı yaşadı.

Teknoloji devlerinden Microsoft yüzde 6, Amazon yüzde 4 ve Meta yüzde 3,9 oranında geriledi.

Yeni Rekabet Dönemi Başlıyor

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Çinli şirketlerin, daha düşük maliyet ve etkili yöntemlerle geliştirdiği yapay zeka teknolojileri, sektördeki dengeleri değiştirmeye başladı. Uzmanlar, bu durumun sadece teknolojik rekabeti değil, aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik dinamikleri de etkileyeceğini öngörüyor.

Küresel teknoloji piyasası, DeepSeek ve diğer Çinli şirketlerin yükselişiyle yeni bir döneme girerken, ABD ve Avrupa merkezli şirketlerin bu rekabette nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.