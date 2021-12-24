banner528

banner526

banner527

banner420

Dedesinden kalan yadigarı garajından çıkarmıyor

Güncel 24.12.2021, 10:37
Dedesinden kalan yadigarı garajından çıkarmıyor
1/11

Kocaeli'de yaşayan Emrah Öztürk, dedesinden kalan 1979 model otomobili garajdan çıkarmıyor. 42 yaşında 74 bin kilometrede olan otomobilin parçaları da orijinal.