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Çuvalla para kazanıyor...
Spor
13.01.2021, 10:28
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Bursa'da ikinci el çuvallar çöpe gitmekten kurtarılıp ekonomiye kazandırılıyor.
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