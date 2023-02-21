Cüneyt Asan günde 15 bin depremzedeye yemek çıkarıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından acil kurtarma ekiplerinin yanı sıra, şefler ve restoran sahipleri de hızla yardıma koştu. Yemek desteği verebilmek adına afet bölgelerinde seferber olan gönüllü şeflerden biri de Cüneyt Asan.

Deprem bölgesine koşanlar arasında yalnızca şefler yoktu elbette. Ülkemizin önemli restoran sahipleri de yaraları sarmak için sahadaydı. Günaydın Et Restoranları'nın sahibi Cüneyt Asan da depremin ilk dakikalarından itibaren Hatay'a gidenlerdendi.