Cüneyt Arkın son kez Kuruluş Osman'da seyirciyle buluşmuştu

'Cüneyt Arkın'ın son dönemde canlandırdığı Aksallıların reisi rolü büyük beğeni toplamıştı'

Yeşilçam'ın ve Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne kadar 300'ü aşkın filmde rol olan Cüneyt Arkın, son dönemde ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Aksallıların reisi rolü büyük ses getirmişti.

'UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI'

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir oyuncu haline geldi.

'SON OLARAK AKSAKALLILAR'IN REİSİ'Nİ CANLANDIRMIŞTI'

Burada Osman Bey ile tanıştığı sahne ve verdiği öğütler ise hafızalara kazınmıştı.